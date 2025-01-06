Погода снова удивляет украинцев: синоптики рассказали, каким будет январь

Погода этой зимой удивляет украинцев. Синоптики уже рассказали, какой будет новая рабочая неделя и вообще январь.

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Погода в Украине снова нетипична для зимы. Плюсовая температура и даже солнышко выглянуло на новогодние праздники, однако теперь синоптики предупреждают о похолодании. Значительное похолодание будет ощущаться по всей Украине и 6 января.

В Донецкой области (Горловский и Мариупольский районы) температура днем опустится до 0…+1°C. В Харьковской области в Изюме днем около +1 °C.

На западе, несмотря на незначительное потепление, лавиноопасность будет сохраняться на высокогорьях Закарпатья. Во Львове и Тернополе температура днем будет около -1 °C, а ночью возможно снижение до -5 °C.

Но в целом нас ждет довольно теплый январь. Специалисты "Украинского гидрометцентра" сообщили, что январь будет теплее нормы на 1,5-2 градуса, это достаточно заметно как для зимнего месяца.

Средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3 градуса мороза, в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 тепла.

Как рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня, осадки возможны только через четыре-пять дней после начала года.

Голеня подчеркнула, что долгосрочные прогнозы не показывают в январе даже 10-15-градусных морозов, а абсолютный минимум в 42 градуса мороза был последний раз более 20 лет назад. Не должно быть в этом году сильных снегопадов, вьюг и других погодных катаклизмов. По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в январе составляет 41,9 градуса мороза, показатели фиксировались в Луганской и Черкасской областях, на юге Крыма – минус 22. Абсолютный максимум температуры – 18 градусов тепла, в Крыму – 21 градус тепла.

А вот обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что январь в Украине ожидается умеренно холодным со снегопадами, иногда сильными. В регионах погода будет заметно отличаться, иногда в центральных и западных областях будет зимнее, чем в северных и восточных.

Закарпатцы весь январь будут иметь "европейскую" зиму: днем 0-3 градуса тепла, ночью не ниже -3 градуса. Осадки возможны почти каждый день, но незначительные и в основном в виде дождя и мокрого снега.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях в первой декаде снега выпадет заметно меньше, а морозы будут сильнее -5 градусов.

Во второй декаде в регионе сохранится пасмурная погода с температурами от -2 до +1 градуса днем и до -5 градусов ночью. Часто будут идти дожди с мокрым снегом, поэтому "каток" на улицах и дорогах гарантирован.

В третьей декаде января температура повысится до +1-2 градусов днем и до -2-3 градусов ночью, но осадков не станет меньше. В северных областях – Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская – очень холодно не будет: не ниже -3 градусов днем и до -5 градусов ночью.

Морозная погода будет держаться весь январь, даже днем не выше нуля градусов, только на Волыни и Ровенщине после 25 января потеплеет до +1 градуса.

Среди центральных областей – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская – наиболее зимней прогнозируется погода в январе на Полтавщине. Область накроют три волны сильных снегопадов.

В остальных центральных областях в течение месяца ожидаются небольшие температурные качели. В каждой из трех восточных областей – Харьковская, Донецкая и Луганская – в январе прогнозируется разная погода.

Как видно, прогноз погоды от синоптиков намного суровее предсказаний специалистов "Укргидрометцентра": первые считают, что январь будет по-настоящему зимним, хотя и не очень морозным, а вторые ожидают достаточно теплой, малоснежной и пасмурной середины зимы.

Когда в Украине ударят 20-градусные морозы – читайте в новости.

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