Погода сошла с ума: синоптики назвали один из самых жарких дней лета и дали прогноз до осени

Погода в Украине напоминает египетскую! 28 августа синоптики назвали одним из самых жарких дней этим летом. Максимальная температура в большинстве областей достигнет отметки в +35°C. Однако есть и хорошие новости. Совсем скоро в Украину придет осеннее похолодание.

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Последняя неделя лета

Последняя неделя этим летом продолжает повышать градусы и даже кратковременные локальные дожди не в состоянии кардинально изменить ситуацию. Синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook назвала день, когда Украина будет одной из самых жарких европейских стран, а еще предупредила о мощном антициклоне с сильным ветром.

"В среду Украина будет одной из самых жарких европейских стран. Карта внизу. Максимальная температура воздуха в течение дня 28 августа составит в большинстве областей Украины +30+35 градусов. Локальные кратковременные грозовые дожди в южной части (обусловлены деятельностью циклонической зоны над Черным морем)" будут снижать градусы кое-где до +28+30°C.

Последняя неделя лета — погода в Украине / Фото: Unsplash

Это Египет? Нет, Украина!

По словам синоптикини, из-за противостояния мощного антициклона на севере и циклона на юге будет возникать более сильный ветер преимущественно восточных направлений — погода в Украине будет напоминать египетскую.

"Будет солнечно (кроме юга), жарко с сухим порывистым ветерком. В Киеве 28 августа также сухо, жарко, до +33°C, и порывистый ветер. В ближайшие дни в столице будет преобладать жаркая погода"

Когда похолодание?

Однако специалисты сделали еще один важный прогноз. В частности, Наталья Диденко назвала дату, когда ожидать ослабления жары. По ее словам, уже в начале сентября в западных областях ожидается ощутимое похолодание. В то же время, она отметила, что дожди в большинстве областей Украины маловероятны, однако в южной части локальный циклон над Черным морем сумеет местами грозовые дожди.

"Предварительно, о 2 сентября, начало нового учебного года: в большинстве областей Украины – жара, на востоке – сильная жара, в западных областях ощутимо похолодание."

Прогноз "Укргидрометцентра"

О синоптических изменениях в начале сентября сообщила и синоптика "Украинского гидрометцентра" Наталья Птуха в интервью NV. Она рассказала о погоде с высокой температурой воздуха в Украине в течение недели, предупредила, где могут пройти кратковременные дожди с грозами и назвала день, когда температура ощутимо снизится.

"На этой неделе жаркая погода не отступит. Впрочем, небольшой циклон над Черным морем в течение следующих нескольких суток принесет немного облачности и кратковременных дождей с грозами южным регионам, которые больше всего страдают от жары и засухи. Там небольшое ослабление жары следует ожидать в последние дни августа. : +17…+22°C ночью и +27…+32°C днем хоть незначительное, но облегчение для жителей украинского юга."

Фото: Associated Press

Теплый сентябрь

В то же время синоптики отмечают, что в этом году первый осенний месяц в Украине будет теплее обычного. В частности, о теплом переходе в сентябрь, сообщила синоптикиня Украинского гидрометцентра Диана Кривобок.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 15-20 ° (в Карпатах 13-14 °), что на 2 ° выше нормы. Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 37-76 мм, а в Карпатах местами 97-111 мм. Это, по данным Укргидрометцентра, в пределах нормы.”

Прогноз погоды на неделю

На большей части территории нашей страны на этой неделе осадков не ожидается. Температура воздуха остается в пределах +15…20 °С. Ночью и +29…34 °С. днем. На побережье морей ночная температура будет достигать +23ºC, а через несколько дней такая же ситуация наступит и в других регионах. Жарче всего будет 28-29 августа в левобережной части страны, особенно в восточных областях, где местами ожидается сильная жара до +35°С. Об этом сообщал и метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

В течение ближайшей недели погодные условия в Восточной Европе будут определяться малоподвижным антициклоном с центром над Средней Волгой и областью пониженного давления над Черным морем. Следовательно, в Украине будут преобладать ветры восточной четверти, которые принесут нам сухой и жаркий воздух из центральных районов Азии.

Вместе с тем над Крымом ожидается развитие циклонической деятельности, благодаря которой здесь пройдут значительные осадки, а также ощутимо снизится температура воздуха. В остальных регионах Украины дожди маловероятны.”

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Погода 29-30 августа

Текст: По его словам, завтра 29 августа, на большей части территории страны без существенных осадков, только в Крыму и в Карпатах пройдут умеренные дожди в сопровождении гроз. Ветер сохранится в восточной четверти, 7 – 12 м/с, в южной половине отдельные порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23°С, днем +29...+34°С. А вот в пятницу местами дождется.

ЦИТАТА ЧЕЛ 2: “В пятницу, 30 августа, небольшие дожди с грозами возможны в Херсонской области и Крыму. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днем +30…+35 °С.

Какими будут выходные?

А вот выходные будут жаркими и без существенных осадков. По словам метеоролога, только в Крыму ожидаются небольшие дожди.

ЦИТАТА ЧЕЛ 3: “В субботу, 31 августа, сохранится жаркая и сухая погода в большинстве областей, только в Крыму ожидаются небольшие дожди и прохлада. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днем +30…+35 °С, в Крыму +25…+30 °С. В воскресенье, 1 сентября, по всей территории страны дожди не предполагаются. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днем +30…+35 °С.

Как спастись от жары?

И хотя жару нам прогнозируют ненадолго, впрочем, ее последствия могут быть опасными для здоровья. Чтобы спастись от погоды, украинцы обычно спешат на пляжи и прячутся в парковых тени.

Тем временем синоптик дал неутешительный прогноз по погоде в последние дни лета. Он сообщил, что до сентября пришедшая в Украину аномальная жара не спадет. В большинстве областей будет жаркая и сухая погода.

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