Погода в декабре: каким будет первый месяц зимы и выпадет ли снег на Рождество и Новый год

Теплая осень 2024 года почти закончилась, впереди у нас 90 дней календарной зимы. Метеорологи прогнозируют, что нынешняя зима будет без значительных долговременных морозов, но в отдельные дни столбики термометра будут показывать минус 10 градусов и ниже. Из позитива - после 21 декабря, дня зимнего солнцестояния, световой день начнет увеличиваться. В этот день Солнце находится ниже всего над горизонтом, а значит день самый короткий, а ночь самая длинная.

В Украине 21 декабря наиболее короткий день бывает на северных границах - это село Гремяч на Черниговщине, там Солнце в этот день находится на небе лишь 7 часов 45 минут. А самый длинный день 21 декабря - на крайнем юге, это мыс Сарыч в Крыму - длится 8 часов и 52 минуты. В Киеве 21 декабря день составляет 8 часов ровно.

Какой ожидается погода в декабре, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: Сначала морозы, затем потепление

Специалисты украинского Гидрометцентра сообщили, что в декабре начинается метеорологическая зима - то есть устойчивый переход (не менее трех суток подряд) средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения. Как правило, переход происходит в первой декаде, на юге страны - во второй декаде. Средняя месячная температура воздуха будет близкой к норме и будет колебаться от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 5-6 градусов холоднее, чем ноябре.

Как рассказала нам руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, в первые 10-15 дней декабря температура воздуха ожидается ниже средних многолетних значений на 1-2 градуса.

"Предварительный анализ показывает, что в этот период дневная температура будет колебаться от 1 до 5 градусов тепла, ночная - от 1 до 6 градусов мороза, - говорит Наталья Голеня. - Будет преобладать антициклональная погода, то есть осадков мало, а при прояснениях ночные морозы достигнут 10 градусов. Вторая половина декабря прогнозируется более теплой и с большим количеством осадков в виде снега, мокрого снега из-за циклонов с Атлантики. Будут заметны колебания температуры, в отдельные дни вероятны потепления, даже до +5 градусов. Пока невозможно сказать, будет ли снежный покров и снегопад на Рождество и в новогоднюю ночь".



По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет 32 градуса мороза, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях до -35, на Прикарпатье до -38, на Закарпатье и юге страны -23, на юге Крыма -19 градусов.

Абсолютный максимум температуры воздуха в декабре - 18 градусов тепла, на Прикарпатье и на юге страны до +20, на юге Крыма до +25 градусов.

Для сравнения: в ноябре абсолютный минимум температуры воздуха - 24 градуса мороза, в Карпатах - минус 31 градус, абсолютный максимум температуры - 24 градуса тепла, на юге Крыма до +29 градусов. То есть декабрь всегда намного холоднее ноября.

Месячное количество осадков ожидается 34-78 мм, в горных районах 81-105 мм, что в пределах нормы. Примерно такое же количество осадков в этом году было и в ноябре, однако в декабре это преимущественно будет не дождь, а снег. Можно оценить, что 1 мм осадков - это где-то 1 см снега, который только что выпал. В большинстве областей землю может покрыть снегом, только на юге страны устойчивый снежный покров устанавливается в декабре не каждый год.

Погодные сайты: Вместо снега — каток

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что декабрь в Украине ожидается теплым, морозы почти везде возможны только ночью. Несколько холоднее в северных и восточных областях, теплее в южных. Небо будет пасмурным, много дней будет идти дождь с мокрым снегом. А вот снег без дождя почти не ожидается даже на севере страны. Очевидно, что в такую погоду вряд ли Рождество (25 декабря) или новогодняя ночь будут с настоящим снегом.

Запад

На западе страны – Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области – декабрь начнется теплой пасмурной погодой: днем +4-6, ночью +2-0 градусов. С 3-4 числа дождь, возможен мокрый снег, а температура воздуха снизится на 3-4 градуса, вплоть до незначительных ночных морозов. Только на Закарпатье дыхание зимы почти не будет ощущаться, хотя и здесь могут быть дожди и небольшой снег. Такая погода сохранится до начала третьей декады, в последствии небо прояснится, осадки прекратятся, а температура снизится почти до нуля градусов днем и до 1-2 градусов мороза ночью. В Рождество прогнозируется солнечная погода во всех областях. Ближе к Новому году небо снова будет облачным, пойдет мокрый снег с дождем, который периодически будет выпадать до конца месяца.

Декабрь в Украине ожидается без суровых морозов / Фото: Associated Press

Север

В северных областях – Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская – зима начнется по-разному. На Волыни и Ровенской области первые несколько дней декабря будут теплыми, до +4-6 градусов днем и до нуля ночью. В дальнейшем похолодает на 2-3 градуса, ночью подморозит, пойдут дожди с мокрым снегом. Снег с дождем в этих областях возможен почти каждый день, поэтому при температуре, близкой к нулю градусов, дороги и тротуары быстро превратятся в катки. Такая погода продержится до конца месяца, лишь 17-19 и 24-26 декабря небо прояснится, а осадки прекратятся.

В остальные области зимняя погода придет с 1 декабря, днем будет около нуля, ночью до двух градусов мороза. Дожди с мокрым снегом ожидаются почти каждый день вплоть до конца месяца, в Сумской области 13-15 декабря возможны снегопады. Также постепенно установится небольшой "минус" температуры даже днем, который усилится еще до начала января. Погода несколько улучшится только на Рождество, выглянет солнце, осадков не будет. Однако ближе к Новому году снова пойдет мокрый снег с дождем.

Центр

Первая неделя декабря не принесет тепла жителям центральных областей – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская. Днем здесь не выше +3 градусов, ночью 0-1 градус мороза. Но осадков почти не будет. Вторая неделя прогнозируется теплее, днем до +5, ночью +1-2 градуса. Пойдут дожди с мокрым снегом, больше снегит на Черкасщине и Полтавщине, а вот в Винницкой области осадков прогнозируется мало. После 15 декабря температура снизится до +2-3 тепла днем, вернутся ночные морозы, а дождей со снегом станет меньше. На Рождество ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Последняя неделя декабря – пасмурная холодная, но морозы небольшие, не более -2 градусов. Под Новый год в Черкасской и Полтавской области возможен сильный дождь с мокрым снегом, на Днепропетровщине дождь, в других областях почти без осадков.

Восток

В восточные области – Харьковская, Донецкая и Луганская – зима придет с начала декабря. Холоднее всего будет на Харьковщине: в первую неделю декабря днем 1-2 градуса тепла, ночью -1-2 градуса мороза, будет дождь и будет снегом. В Харьковской области весь месяц будут самые низкие температуры, во второй половине даже днем 1-2 градуса мороза, ночью -5. Осадков также больше всего, почти постоянно будет идти мокрый снег с дождем.

На востоке ожидается мокрый снег. / Фото: Unsplash

В Донецкой и Луганской областях в первой половине декабря ожидается более теплая погода: днем даже до +5, ночью около нуля, осадков немного. В последствии температура постепенно снизится до 0 градусов днем и до 2-3 градусов мороза ночью, а осадков в виде мокрого снега с дождем прибавится. На Рождество – облачно с прояснением, перед Новым годом – сухо.

Юг

На юге страны – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – почти весь декабрь пройдет без морозов и сильных осадков. Начнется месяц теплой погодой: днем +4-5 градусов, ночью +2-3, в отдельные дни первой декады – небольшой дождь с мокрым снегом. Во второй декаде температура повысится еще на 2-3 градуса, небо прояснится, но с 12 по 15 число будет накрапать. В третьей декаде похолодает до +3-4 градуса днем и до +1-2 ночью. Осадков будет мало, к Рождеству сухо и пасмурно, только в Запорожской области ожидаются дожди с мокрым снегом с Рождества и до Нового года. Под Новый год в Николаевской, Херсонской, а также в Запорожской области возможны ночные заморозки до -1 градуса, в Одесской области и Крыму минусовых температур не прогнозируется.

Как видно, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов отличаются: специалисты-метеорологи ожидают, что первая половина декабря будет холоднее второй и без осадков, вторая половина наоборот – более дождливая и с мокрым снегом. Интернет-синоптики прогнозируют постепенное похолодание в течение месяца, а ближе к Новому году морозы, усиление осадков.

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