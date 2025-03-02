Погода в марте: какие регионы ощутят потепление первыми

Наконец-то весна. Однако, с первых ли дней марта мы увидим на столбиках термометров значительный "плюс", какие регионы ощутят потепление первыми и чем еще может удивить весна-2025.

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Синоптики прогнозируют, что в начале марта активизируется циклоническая деятельность, что приведет к осадкам в виде снега и дождя в большинстве регионов, а также существенному повышению температуры воздуха. Кроме того, будет происходить постепенное изменение воздушных масс с сухой морозной на более теплую влагу, уверяет синоптик Наталья Диденко.

"Хотя и ночи потеплеют, однако днем будет облачная и влажная погода создавать дискомфорт. Проще говоря, 1-2 марта в большинстве областей Украины будет мокро, ветрено и с мокрым снегом", — написала она.

В воскресенье, 2 марта, мокрый снег пройдет по местам в Украине, в южной половине и Крыму он ожидается с дождем. Кое-где туман, слабое налипание мокрого снега. Ветер преимущественно западной четверти, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная 0…+5 градусов, на юге до +7 градусов.

Погода весной

Какой же может быть весна этого года в Украине, рассказала синоптик Вера Балабух.

По ее прогнозу, весна 2025 года будет теплее примерно на 1-2 градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Как отметила синоптик, климатические изменения существенно повлияли на продолжительность зимы и начало весны.

В марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5...+7°С на юге Одесской области и Закарпатья и до +3...+4°С на востоке Украины. Примечательно, что первый месяц весны в Украине, как свидетельствуют данные наблюдений, имеет среднюю температуру воздуха в промежутке от нуля до +6°C тепла. В горах значительно меньше – в пределах -3°C мороза.

В апреле столбики термометров могут подняться выше +10°С, так что, как отметила метеоролог, будет происходить активная вегетация. Среднемесячная температура в апреле ожидается от +12°С на юге страны и до +11°С на востоке и севере.

В мае, по прогнозу, должно стать еще теплее. Средняя температура в месяц, вероятно, составит +15°С: от +19°С на юге и Закарпатье до +17°С на севере и востоке.

Синоптик Наталья Птуха также высказалась по поводу грядущей весны. Она отметила, что существует вероятность, что природа захочет восстановить природный баланс, поскольку первые два месяца зимы были теплыми. Также она добавила, что тяжело работать долгосрочные прогнозы из-за изменения климата.

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