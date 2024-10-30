Погода в ноябре: когда ударят морозы и какие области завалит снегом

Осень в этом году пока теплая, октябрь заканчивается, а массовый отопительный сезон до сих пор не начат. Что, кстати, сохраняет не только запасы газа в государственных хранилищах, но и средства в карманах украинцев. Однако ноябрь - это уже предзимье и похолодать может со дня на день.

Когда природа "вспомнит", что по календарю последний месяц осени, и температура начнет снижаться, какой ожидается погода в ноябре, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: морозы уже близко

Специалисты Украинского гидрометцентра сообщили, что средняя месячная температура воздуха в нынешнем ноябре будет, как и в прошлом году, в пределах нормы почти на всей территории Украины, только на востоке и юго-востоке - несколько выше нормы (меньше, чем на один градус - авт.). Температура будет колебаться в пределах 1-8 градусов тепла, это на 5-6 градусов холоднее, чем в октябре. Отметим: в этом году только май был холоднее нормы, все остальные месяцы оказались теплее нормы на 1-1,5, а то и на 2 градуса.

Как рассказала нам руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, ноябрь - переходный месяц от осени к зиме, пора предзимья. Оно начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5 градусов в сторону понижения.

"Расчеты показывают, что с 3-4-го ноября заметно похолодает, морозов пока не будет, но дневная температура снизится до 1-6 градусов тепла, на юге до 8-9 тепла, - говорит Наталья Голеня, - Продлится период почти без осадков, потому что продолжают распространяться на территорию Украины антициклоны с запада и северо-запада. С 5 по 7 ноября возможен мокрый снег в северо-восточной части страны. Во время прояснений вероятно ночное снижение температуры от нуля до пяти градусов мороза. Холода задержатся до середины месяца, а во второй половине ноября возможно незначительное потепление, ведь Украина находится в умеренных широтах, где присутствуют периодические колебания температуры. В это время осадки усилятся, потому что к нам придут новые атмосферные фронты. Пока невозможно спрогнозировать, какие это будут осадки - дождь, снег с дождем, или мокрый снег. Ближе к началу декабря вероятны более ощутимые морозы, ниже минус пяти градусов".

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре в большинстве областей составляет 24 градуса мороза, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах - 31 градус мороза, на юге Крыма и Одесской области - 13 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры - 24 градуса тепла, в Закарпатской, Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму до 29 градусов тепла.

Для сравнения: в октябре абсолютный минимум температуры воздуха 16 градусов мороза, в Карпатах – минус 23 градуса, абсолютный максимум 34 градуса тепла, в горных районах плюс 21 градус.

Месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах местами 100 мм, что в пределах нормы. Приблизительно такое же количество осадков в этом году было и в октябре.

Погодные сайты: ждем "температурные качели" и снег

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что ноябрь начнется все равно во всех областях Украины, то есть тепло еще удержится. А вот продлится месяц по-разному: чем дальше к северу и востоку, тем раньше придет холод.

Запад

Жители запада страны - это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области - будут иметь в ноябре еще 7-10 относительно теплых дней, с температурами днем более +10 градусов, ночью не ниже +2 градусов. В отдельные дни возможны незначительные дожди везде, кроме Закарпатья. Холодать начнет во второй декаде, температура до конца месяца постепенно снизится от +6-7 до +3-4 градусов днем и от 0-3 градусов тепла до 1-2 градусов мороза ночью. С холодами придут осадки, вся третья декада ожидается "мокрой", пройдут дожди с мокрым снегом. Больше всего дождей будет идти на Буковине и Хмельнитчине.

Погода в начале ноября обиция порадовать украинцев/Коллаж ТСН.ua

Север

На севере – Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская – погода будет разной. На Волыни еще неделя удержится теплая погода: днем +8-12 градусов тепла, ночью +3-6, а вот в остальных областях в течение первой декады ноября будут "температурные качели". После трех-четырех теплых дней температура упадет с 10-12 градусов тепла до +4-6, а через несколько дней снова повысится до +9-11. Вместе с холодом придут кратковременные дожди, в Сумской области — с небольшим мокрым снегом. Быстрое похолодание начнется во второй декаде: днем не выше +5 градусов, ночью от -1 до +1 градуса, в последствии дневная температура снизится еще на 2-3 градуса. После 15 ноября пойдут дожди, к концу месяца усилятся, возможен мокрый снег. С 26 по 29 число на севере страны, кроме Волыни и Ровенской области, ожидается дождь и снегопад.

В ноябре в некоторых регионах ожидается мокрый снег / Фото: Фото из открытых источников

Центр

" Температурные качели " в течение первой десятидневки прогнозируются и в центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская. Здесь ноябрь начнется с +12-13 градусов днем, дальше несколько дней будет +5-7 и снова +9-11. Ночью холоднее на 5-7 градусов, будет немного дождь. Тепло пойдет совсем в этом году после 11-12 числа, дневная температура снизится до +5-6 градусов, а к концу месяца до +3-4. Средина ноября будет малооблачной и сухой, поэтому возможны ночные заморозки до -2 градусов. А вот после 25-го стоит ожидать дождей с мокрым снегом, в Кировоградской и Полтавской областях возможен снегопад 25-26 ноября, в Винницкой области — 28-29-го.

Восток

В восточных областях – это Харьковская, Донецкая и Луганская – ноябрь вступит в свои права уже на третий день: дневная температура быстро упадет с +10-12 градусов до +5-6 и будет держаться таковой в течение двух недель. В дальнейшем похолодает еще на 2-3 градуса, а учитывая, что небо часто будет малооблачным, ночью ожидаемые заморозки до -2 градусов. Осадков в регионе прогнозируется мало и они будут незначительными. Лишь в третьей декаде будет дождь больше, особенно на Харьковщине, иногда будет пролетать снег.

Юг

На юге страны – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – ноябрь начнется с +15-17 градусов днем и с +6-8 ночью. С 3-4 числа температура начнет снижаться, в Одесской и Николаевской областях до +10-12 градусов к концу первой декады, в других двух областях и в Крыму днем будет не выше +10, ночью +2-3 градуса. Такая температура удержится около двух недель, при этом прогнозируется много солнечных дней, а осадков почти не будет. О том, что скоро зима, природа напомнит южанам только после 25 ноября. Днем похолодает до +4-5 градусов, небо заоблачится, а зонтики пригодятся, потому что дождется и везде, даже в Крыму будет пролетать небольшой мокрый снег.

Синоптики шокировали прогнозом на первые дни ноября/Коллаж ТСН.ua

По всей видимости, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов отличаются: специалисты-метеорологи ожидают незначительное потепление во второй половине ноября, которое будет сопровождаться дождями, а интернет-синоптики обещают постепенное похолодание в течение месяца, а ближе к зиме — дожди с мокрым снегом по всей Украине, даже в южных областях.

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