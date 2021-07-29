Погода в Украине: народный синоптик рассказал, каким будет август 2021 года

Месяц начнется с высоких температур.
Погода в Украине в августе 2021 года будет жаркой и одновременно богатой на дожди, говорит народный синоптик Леонид Горбань, который поделился с ТСН.ua своим прогнозом.
Так, согласно его расчетам, последний месяц лета в этом году будет довольно жарким, однако высокие температуры будут разбавлять частые осадки со шквалами и бурями.
В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз:
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1-3 августа — сильная жара;
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2 августа — гроза и буря;
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8 — буря;
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11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди;
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с 19 по 21 и с 23 по 26 августа — жара.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что средняя месячная температура августа предполагается на уровне 20-25°, в Карпатах 16-18°, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.