Погода в Украине шокирует: какой прогноз на 11 апреля и когда будет тепло

Снежная погода в Украине / © ТСН

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Зима никак не может распрощаться. 10 апреля удивило украинцев снегом, но не особо лучшая ситуация ожидается и 11 апреля.

Какая погода в Украине будет 11 апреля, что прогнозируют синоптики на конец рабочей недели и когда будет долгожданное потепление — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

10 апреля удивило украинцев погодой, по стране начал сыпать мокрый снег. «Буковель» вообще засыпало. Но продолжится похожая погода и 11 апреля, говорят синоптики.

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Погода 11 апреля

В частности, синоптик Наталья Диденко отмечает, что в пятницу еще будут остатки мокрого снега и заморозки. В течение дня самой высокой ожидается температура в восточных областях: там будет +5+11 градусов. В центральной части от +3 в Винницкой области до +8, на Днепропетровщине, в северных областях +3+6 градусов, в южной части +2+5, на Запорожье до +7 градусов. Холоднее всего будет днем в западных областях, +1+5 градусов.

Неблагоприятные погодные условия будут в южной части Украины. Циклон под названием Ариберт Второй обусловит сильный мокрый снег и дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, сложную ситуацию на дорогах, возможно обламывание веток на деревьях из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром. Также влажная погода с мокрым снегом ожидается в западных областях и местами в центральной части.

Преимущественно дождь возможен на востоке Украины. На остальной территории — без существенных осадков.

В Киеве 11 апреля осадков не ожидается, днем +3+5 градусов.

Прогноз погоды на 12 апреля

Но уже 12 апреля станет переходным днем, замечтает тенденция к потеплению. А уже на Вербное воскресенье практически повсеместно в Украине предполагается +12+17 градусов. А дальше будет еще теплее!

Потепление с субботы спрогнозировала и синоптик «Укргидрометцентра» Наталья Птуха в комментарии NV. Она отметила, что эта неделя у нас действительно холодная. Зато потом долгожданное тепло. С субботы, 12 апреля, температура поползет вверх. А следующая неделя будет куда лучше и теплее, обещает Птуха. Она прогнозирует поступление теплой воздушной массы, потому что с 13 апреля будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, то есть минимальная вероятность каких-то осадков, поэтому будет спокойная погода.

Прогноз погоды на Пасху

По ее словам, есть основания ожидать классическую весеннюю погоду и на Пасху. Хотя для подробных прогнозов на праздник рано, отмечает синоптик, но особых синоптических сюрпризов быть не должно.

Напомним, ранее синоптики уже рассказывали о предварительных прогнозах на праздник. За неделю до Пасхи, говорят, будет снова прохладная погода. Однако именно 20 апреля погода обещает быть достаточно комфортной, хотя и с определенными нюансами. По предварительному прогнозу ожидаются периодические дожди и грозы в западных, северных и частично восточных областях Украины. В то же время, на большинстве территории страны осадков не ожидается. В южных областях температура будет колебаться между +15 и +18 градусами, тогда как в западных регионах от +10 до +15 градусов. В северных, северо-восточных и центральных областях температура также будет держаться в пределах +10+15 градусов.

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