Погода в Украине весной 2025: метеоролог предупредила о заморозках

По климатическим нормам почти каждый год в Украину весной приходят заморозки, чего нельзя исключать и весной 2025-го.

Об этом рассказала Наталья Голеня, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра в интервью "Говорит Суханов".

Впрочем, по ее словам, заранее заморозки никак не спрогнозируешь.

"Почти каждый год есть эти периоды холодной погоды, когда с севера происходит вторжение арктического воздуха. Это видно в пределах 5-10 суток этот процесс. И таким образом мы стараемся предупреждать, что будет такой процесс с севера, будет похолодание, и будут заморозки. Это за месяц не прогнозируется”, – объяснила Наталья Голеня.

Наталья Голеня/Скриншот по видео

Метеоролог говорит, что по климатическим нормам и в апреле, и в мае, особенно во второй половине апреля-первой половине мая, такие процессы с севера характерны для нашей территории.

“Поэтому мы их караулим и каждый день прогноз на 10-15 дней смотрим. Хотя достоверность за пределами 5-7 суток совсем не велика. Но вот такие процессы где-то вызревают в пределах недели. Холод, если приходит к соответствующему дню, могут быть сдвиги”, – рассказала Наталья Голеня.

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