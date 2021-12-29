Погода заставила русских наемников уменьшить количество обстрелов и дала время бойцам приготовиться к праздникам

Бойцы сожалеют, что не могут это время провести с родными

В ежедневное расписание войны зима внесла свои коррективы. Артиллерийские вражеские обстрелы, по сравнению с прошлой неделей, несколько утихли, но активизировались снайперы оккупантов.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

С пулеметом на плечи, закутанные до глаз в маскировочные халаты, бойцы защищают украинские рубежи недалеко от Катериновки. "Здесь каждый день провокации со стороны противника. Заехала группа снайперов. Напротив нас стоят. Мы себя не выдаем, они нас не видят. Ну, не даем им повода, чтобы они по нам стреляли", — говорят военные.

К позициям противника отсюда можно добросить снежкой. Из-за малых расстояний по ту сторону в большинстве случаев применяют стрелковое оружие и гранатометы. Но последние несколько дней, радуются ребята, враг притих. Не потому что перемирие, а погода мешает. Еще вчера здесь заметало стеной, сегодня – туман. Но расслабляться ребята не привыкли, амуниция всегда с собой. «Четыре магазина. Дым на случай, если кого придется вытаскивать. Граната, аптечка, подсумник, каска и оружие», – рассказывает боец.

Новогодним чудом здесь и не пахнет. А хотелось бы, рассказывает боец на псевдо "Корнет". Говорит, празднование по полной устроит после войны. А пока показывает казацкую серьгу в ухе. «Это значит по казацки, что я один в семье, в роду. Род не продолжил – значит должен в первых рядах», — говорит "Корнет".

Но к празднику на передовой готовятся, но будут отмечать скромно. «Атрибут нового года – елка. Хоть какое-нибудь праздничное настроение будет», — говорят бойцы.

Новости с фронта: как украинские защитники готовятся к новогодним праздникам

Пожелания у ребят неизменны: «Мира нам всем, чтобы мы быстрее побороли врага, отбили все территории. И уже на следующий новый год все были дома с женами, с детьми, родителями», - говорит боец Иван.

Больше всего сейчас хотелось бы, рассказывает Иван, на праздник увидеть родных, но работа у него непростая. Сколько времени армейцы бывают дома, легко считать по пальцам. Именно поэтому, свою единственную Валентин еще не нашел. Но, шутит, это в плане на год грядущий: «Найти не проблема, найти для жизни – проблема. Или я так плохо искал?»

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