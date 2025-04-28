Погодные аномалии: каких фруктов в этом году не будет в Украине из-за морозов

В Украине из-за погоды может не быть абрикосов / © Pixabay

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После апрельских морозов в Украину наконец-то вернулась настоящая весна. Тем временем аграрии подсчитывают ущерб в урожае и уже прогнозируют дефицит некоторых ранних фруктовых. В частности, говорят, что в этом году украинцы в очередной раз останутся без практически экзотических для нас абрикосов, дефицитной может быть и черешня, впрочем урожай яблок и груш, обещают, должен быть хорошим.

Об этом говорится в материале ТСН.

Киевщина

На фермерском хозяйстве на Киевщине здешний агроном Антон демонстрирует нам цветение алычи, которое пострадало от холода. Первые цветы этих деревьев из рода сливовых успели распуститься именно перед наступлением апрельских заморозков, поэтому практически ни один из этих первоцветов не уцелел. Тем не менее, Антон спокоен и уверяет — урожай этого фрукта таки будет.

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«Увидели уничтожение урожая заморозками в нижнем ярусе, где температура была самая низкая, но повредились только сигнальные цветки, которые раскрылись первыми. Последние цветки раскрылись уже как раз после заморозков, то есть последний заморозок был минус один градус, и на следующий день они уже полностью, садик начал цвести», — говорит агроном ФХ «Валентина» Антон Сыроватень.

Кроме алычи, в этом саду выращивают еще и груши и яблони. Из последних здесь изготавливают сок и вспоминают 2017 год, когда так же из-за погоды потеряли чуть ли не весь урожай. Впрочем, сейчас яблони, говорят, выстояли, ведь фаза их развития и соответственно цветения начинается только сейчас.

Дата публикации 14:18, 28.04.25 Количество просмотров 20 ТСН новости 13:00 28 апреля. Адское утро в Херсоне! США угрожают выйти из переговоров!

Волынь

Фермерство плодово-ягодных культур на Волыни. В этом хозяйстве тоже выращивают яблони, а еще — персики, вишни, абрикосы, малину и клубнику. Местный садовод Тарас рассказывает, что пик апрельских морозов больше всего сказался на абрикосах, потому что они расцвели первыми.

Ранние абрикосы в современном климате стали практически экзотической культурой для украинцев, говорит агрометеоролог украинского гидрометцентра. Объясняет — во всем виновата теплая зима, когда, например, уже в январе набирается достаточное количество тепла, которое и провоцирует раннее цветение.

«Поэтому из года в год подпадает под заморозки, даже небольшие, потому что завязь и цветы абрикоса погибают даже при нуле градусов, если это длительные заморозки, у нас же заморозков в апреле было уже 10-12 дней. То есть, действительно, там, где есть массовое цветение, там гибель», — говорит руководитель отдела агрометеорологии гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

Тем не менее, где цветения еще не было, на какое-то количество урожая таки можно надеяться.

Подмерзание Тарас Кмин показывает и на плантациях с клубникой. Ведь пережить весенние заморозки без потери цветков и завязи могут только сильные кусты, слабые же часто не выдерживают даже незначительных похолоданий.

Запорожье

90, а иногда и 100 процентов возможного урожая одного из ранних сортов черешни потеряли в этом саду на Запорожье, подсчитывает местный агроном. Говорит, за 30 лет работы такие сильные апрельские морозы фиксирует впервые. Ведь черешни еще даже не зацвели — мороз повредил закрытые бутоны. И беды будущим плодам добавил еще и сильный град, который в начале апреля прошел в нескольких районах Запорожья.

«Неожиданно шел град, доходило до 4 градусов мороза, а для черешни вообще считается предел — минус 3 градуса. На разные сорта по-разному повлияло. Выбило почти 90-100% ранний сорт, это «Валерий Чкалов». Другие сорта — мелитопольская черная более-менее показала неплохие результаты, то есть показала свою морозостойкость, у нее показатели где-то 80% живучей, то есть 20% всего выбило. Дальше новая импортная «Мир хард» тоже, как мелитопольская черная, выжило где-то 80%», — говорит главный агроном плодового хозяйства Андрей Стефановский.

Впрочем, все подсчеты — ориентировочные, говорит Андрей. Ведь урожайность будет зависеть от опыления пчелами тычинок. И надеется, если погода больше не будет подбрасывать сюрпризов, даже 50 процентов сохраненного урожая — это уже хорошо

Погодные аномалии в Украине

Теплая и малоснежная зима, по-летнему жаркий март и морозный с метелями апрель — такие погодные аномалии уже давно стали нормой для Украины, объясняют в гидрометцентре. Говорят, в этом году от таких погодных условий, к счастью, не пострадали ранние зерновые культуры, которые особенно уязвимы в период формирования колоса.

«Январь был самым теплым за 170 лет метеорологических наблюдений в Украине. В феврале у нас был небольшой эпизод зимы, там 2-3 недели настоящей зимы были морозы, но они не были вредными для посевных культур, потому что озимые, они потому и называются озимыми, что они переносят очень хорошо низкие температуры», — говорит руководитель отдела агрометеорологии гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

Впрочем, больше фермеры боятся майских морозов. По некоторым прогнозам похолодания таки стоит ждать в начале следующего месяца. А оно грозит последствиями более серьезными.

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