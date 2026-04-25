Погодный апокалипсис с Урала: когда в Украине пройдут морозы и придет устойчивое тепло

Специалист объяснил, откуда в Украину пришел холод и когда наступит тепло

Весна снова не радует украинцев теплом. В некоторых регионах выпал снег, а кое-где утром можно увидеть иней на траве — заморозки. Если верить прогнозу погоды, то в ближайшие 10 дней в Киеве дневная температура не поднимется выше +10°C.

Почему так происходит, откуда взялся этот совсем не апрельский холод и когда, наконец, потеплеет, ТСН.ua расспросил эколога Александра Соколенко.

Погодные аномалии с Урала: откуда в Украину пришел холод

По словам эколога, причина похолодания в Украине связана с подобными процессами, которые мы уже переживали в январе и феврале, когда страну накрыли аномальные морозы.

Над территорией России формировался холодный Азиатский антициклон, донимавший нас зимой. Воздействие арктического воздуха мы ощущаем и в апреле в виде существенного похолодания, которое происходит вследствие перемещения в Украину холодных воздушных масс с северо-востока и севера.

«В районе севера российского Урала сформировалась значительная зона низкого давления, способствующая в своей тыловой зоне перемещению холодного арктического воздуха из Карского моря, в частности, в направлении Украины. Вместе с тем над западом Европы установился антициклон, который с одной стороны блокирует перемещение теплых воздушных масс из Атлантики и запада Европы в направлении Украины, а с другой — этот же антициклон способствует перемещению к нам холодных воздушных масс, но уже из района Баренцева моря. Две эти мощные воздушные волны способствуют интенсивному перемещению воздушных масс. Именно поэтому в Украине присудствует штормовой ветер и низкая температура. Кстати, очень похожей была ситуация с холодной погодой в прошлом году. Поэтому апрель 2026 года фактически стал римейком апреля 2025», — объясняет ТСН.ua Александр Соколенко.

Изменение климата: почему погода пугает ежегодными совпадениями

Эколог отмечает, что если вспомнить апрель прошлого года, то ситуация была практически идентичной. В прошлом году в Киеве и Киевской области было зафиксировано два интенсивных периода похолодания — в первой и последней декадах месяца.

«Кстати, первоначальное похолодание в апреле 2025-го практически совпало с тем, что было в этом году. Разница только в нескольких днях. Начало апреля 2025 года было в Киеве самым холодным за всю историю метеорологических наблюдений. И вторую волну холодов и заморозков в конце апреля мы видим и в этом году. То есть определенное повторение, наблюдается четкая динамика ежегодных периодов холодов, которые у нас приходятся обычно уже на апрель и май», — отмечает эксперт.

По статистике, если март в Украине часто бывает теплее нормы (нынешний март не стал исключением), то в апреле и мае начинается обратный процесс: температура резко снижается и становится ниже климатической нормы.

Угроза для урожая: почему в Украине исчезают фрукты

По словам Александра Соколенко, жители столичного региона уже заметили тревожную тенденцию: из-за погодных качелей фруктовые деревья перестают давать урожай.

«Если бы мы говорили о каком-то локальном явлении, то можно было бы это объяснить тем, что, мол, совпало, потому что похолодание весной это привычное явление. Но ведь мы наблюдаем это ежегодно, и погодные условия одинаковы, поэтому можно говорить об определенной тенденции. Киевляне и жители столичного региона, у которых есть свои сады, заметили, что уже 5–6 лет ни в Киеве, ни в области нет абрикосов, они просто не вызревают. То же касается вишен и черешен — вишен, например, в прошлом году тоже не было. И это повторяется каждый год. Потому это уже тенденция», — подчеркивает эколог.

Такая ситуация, по словам Соколенко, предопределена ранним началом весны. Когда в конце февраля или марте фиксируются аномально высокие температуры, это стимулирует преждевременную вегетацию деревьев.

«Они цветут раньше, чем это должно быть по норме. А когда в апреле наступает период длительных холодов, это приводит к заражению плодовых деревьев грибковыми инфекциями и к гибели в лучшем случае урожая, а в худшем — самих деревьев. И это происходит уже каждый год. То есть имеем разбалансировку в погоде. Очевидно, что все это связано с климатическими изменениями и, как следствие, длительный период холодов в Украине», — говорит эколог.

Прогноз до конца апреля: заморозки и штормовой ветер

Эксперт предупреждает, что до конца апреля рассчитывать на настоящее тепло не стоит.

«В ближайшей перспективе нам не стоит ожидать тепло до середины следующей недели. Температура в Киеве в субботу будет +13°C, но с воскресенья и понедельника надвигается новый атмосферный фронт, который приведет к перемещению холодных воздушных масс с северо-востока. С воскресенья по среду ожидается период интенсивного похолодания — заморозки ночью, а днем до +9–10°C. Кроме того, с воскресенья следует ожидать штормовой ветер, который уже наблюдался на днях в Киеве, а также локальные осадки в понедельник и вторник», — рассказывает Александр Соколенко.

Холодная погода будет сохраняться как минимум всю следующую неделю на севере, востоке и западе Украины.

Эксперт отмечает, что существует риск ночных заморозков не только на почве, но и в воздухе, что для этого времени года является фактически стихийным бедствием. Прежде всего для плодовых деревьев, которые еще не цвели, они могут быть существенно повреждены заморозками, а это может привести к потере урожая.

Когда ждать потепления в мае?

По словам эколога, точно спрогнозировать погоду более чем на 10 дней сложно, однако определенные надежды на май есть.

«Если не будет новых метеорологических сюрпризов, то в мае температура воздуха должна повыситься, и мы дождемся настоящей весны. Но об этом можно будет говорить со среды следующей недели. Разные метеорологические европейские модели показывают ориентировочный прогноз, что холодная или прохладная погода в Украине продлится до 4 мая. Но это не точный прогноз, и на него не стоит полагаться на сто процентов», — заключает Александр Соколенко.