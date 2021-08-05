Погодный апокалипсис в Хмельницком: вода фонтанами била из-под земли, улицам плавали авто

Некоторые горожане улицам передвигались на досках для серфинга.

Внезапный ливень с градом накрыл 4 августа вечером Хмельницкий. За считанные секунды дороги и тротуары там превратились в бурные потоки.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 5 августа.

Транспорт остановился. Воды на некоторых улицах было по пояс. Из-за забитых канализационных люков вода не могла попасть в коллекторы и просто била из-под земли. В сети горожане выкладывали фото и видео последствий непогоды. Некоторые отнеслись к потопу с юмором и по улицам передвигались на досках для серфинга.

Хмельницкая непогода едва не сорвала вечерний выпуск Телевизионной Службы Новостей. К 30-летию Независимости Украины мы устроили большой тур областными центрами и ежедневно выходим в эфир с нового города.



Вчера ТСН раз была в Хмельницком. И когда за несколько часов до эфира начался мощный ливень, казалось, что прямого эфира в городе не будет. Однако, команда хоть и промокла до нитки, но в итоге все же смогла обустроить место для эфира. Перед самым началом новостей дождь понемногу стал утихать, а под конец в Хмельницком и вовсе распогодилось. И где-то сотня хмельнитчан таки пришли посмотреть эфир под открытым небом и поддержать ТСН.

Новости Украины: хмельницкая непогода едва не сорвала вечерний выпуск ТСН

Напомним, в четверг, 5 августа, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность и в некоторых регионах дождливую погоду. В Киеве и области объявлено предупреждение о гидрометеорологических явлениях — грозы и шквалы (І уровень опасности, желтый).

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