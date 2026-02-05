Киев засыпало снегом

Реклама

Киев накрыл настоящий снежный армагеддон. Только за одну ночь в столице выпало почти 15 см осадков, что привело к полному параличу транспортной системы. Машины буксуют в сугробах, а подъезды к городу заблокированы многокилометровыми пробками. Пока коммунальщики отчитываются о сотнях единиц техники, киевляне часами пытаются добраться до работы.

Корреспондент ТСН Иван Воробьев видел масштаб коллапса собственными глазами.

Заблокированные трассы

Самая сложная ситуация утром 5 февраля сложилась на подъездах к столице. Из-за нерасчищенного дорожного покрытия тяжеловесный транспорт массово застревает на подъемах.

Реклама

Житомирская трасса: движение почти остановлено.

Варшавская трасса: пробка растянулась от Бучи до Мощуна и самого въезда в Киев.

Одесская трасса: заблокирована на подступах к городу.

Из-за огромных пробок междугородний транспорт не смог вовремя доехать до автостанций. Пассажиры, потеряв надежду дождаться движения, массово выходили из маршруток и шли вдоль обочин в сторону Киева пешком.

Из-за непогоды сложно добраться до правого и левого берегов

В самом городе непогода фактически разъединила два берега. Переезд через мосты превратился в испытание, которое длилось часами. Многие водители оставили машины на парковках и пересели на метро, что вызвало огромные очереди на остановках.

Традиционно во время непогоды цены на такси взлетели в несколько раз.

Что говорят в КГГА и жители

По официальным данным столичных властей, с ночи на улицах работают 258 единиц спецтехники «Киевавтодора» и более 400 работников ручной уборки. Они обрабатывают магистрали и мосты противогололедными средствами.

Реклама

Однако сами горожане довольны работой коммунальщиков значительно меньше.

Жители столицы: «Главные дороги еще как-то чистят, но во дворах — просто беда. Тротуары не убраны, люди скользят и падают. Добраться с левого берега на правый сегодня — это подвиг».

Прогноз синоптиков

К вечеру интенсивность снегопада должна уменьшиться, однако на дорогах сохранится сильная гололедица. Температура воздуха продолжит падать:

Ночью: до -10°C.

Днем: до -6°C.

Водителей просят без необходимости не выезжать в город, а пешеходов — быть максимально осторожными на скользких участках и возле крыш домов, где могут образовываться сосульки.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КИЕВ ЗАСТЯЛ В ЗАТОРАХ из-за СНЕГОПАДА!