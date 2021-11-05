Погоня со стрельбой в Киеве: водитель под наркотиками убегал от полиции и устроил три ДТП (фото, видео)

Погоня со стрельбой в Киеве: водитель под наркотиками убегал от полиции и устроил три ДТП (фото, видео)

Водитель признался, что убегал потому, что употреблял наркотики и в машине также имеет запрещенные вещества.

В Киеве водитель под наркотиками убегал от полиции и устроил три ДТП.

Как будто кадры из голливудского боевика, так разворачивались события на левом берегу Киева.

Об этом сообщил Алексей Павловский на своей странице в Facebook.

А все началось с того, что наряд полиции во время дежурства заметил подозрительный автомобиль в лесополосе возле бориспольской трассы и решили проверить.

Однако, как только водитель "Жигулей" увидел полицию, начал бежать на своем автомобиле.

Сначала ехал по бездорожью, выехав ближе к станции метро "Харьковская", решил сначала проехать по встречной полосе, а уже потом на скорости более 100 км/ч протаранил несколько торговых точек и грузовик на харьковском рынке.

Но это его не остановило, убегая от полиции еще не раз нарушал правила дорожного движения, несколько раз выезжая на встречную полосу, полностью игнорируя сигналы светофоров.

Наряды полиции неоднократно предупреждали водителя в громкоговоритель, что в случае неостановки откроют огонь.

Уже на Днепровской набережной нарушитель пытался проскочить на красный сигнал светофора, но получил удар Hyundai. От этого беглеца опрокинуло на крышу и выбросило с дороги. Водитель пытался скрыться оттуда уже на своих двоих, но был задержан.

По данным "Киева Оперативного", водитель признался, что убегал потому, что сам употреблял "соли" и в машине также имеет запрещенные вещества. Так что чудом обошлось без пострадавших.

Напомним, под Луцком мужчина дважды попал под колеса авто.

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В Киеве водитель под наркотиками убегал от полиции и устроил три ДТП

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