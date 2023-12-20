Погонят на Польшу: российский доброволец о будущем украинцев в случае проигрыша в войне с РФ

По мнению Ильи Богданова, в случае проигрыша война для украинцев не прекратится. Просто тогда Кремль будет использовать нас как "пушечное мясо" вместо зэков для своих новых целей.
В случае вероятного проигрыша Украины РФ не остановит агрессию, а нападет на другие страны. И в качестве "пушечного мяса" вместо зэков на фронт погонят уже украинцы.
Такое мнение в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой выразил россиянин Илья Богданов, с 2014 года воюющий за Украину.
"Самое страшное, что они погонят украинцев дальше — на Польшу. Мы же видим, как они даже тот же Мелитополь... там же никто не ждал Россию и оставшиеся там люди, они все равно сохраняли протестный потенциал. Все равно их всех мобилизовали, мужиков сейчас отправили на фронт... Также будет со всей Украиной, если мы проиграем", — считает Богданов.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
"Ремарки" ТСН: как россияне переходят на сторону Украины? Бунт Пригожина – почему россияне "соскочили"?
Ранее легендарный командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Редис" рассказал, сколько будет длиться война и на что, прежде всего, должны рассчитывать украинцы.
Читайте также:
- "Поражение Украины в войне с РФ станет для США страшнее поражения в Кабуле" — WSJ
- Триумф Путина, "хрупкая" поддержка Запада и усиление мобилизации — обзор западных СМИ о войне в Украине
- Украину ждут "мрачные перспективы": FT описало сценарии войны без помощи Запада
- Корейский, чеченский или хорватский: какой сценарий после войны "светит" Украине и в чем угроза