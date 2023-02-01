"Поговорит с Зеленским": Байден изменил свою категоричность в вопросе поставке Украине истребителей

Не успели предоставленные Украине партнерами танки доехать до места назначения, когда с новой силой разворачивается дискуссия о самолетах. Американские истребители F-16 чаще называют среди машин, которые могут подойти Вооруженным силам Украины. Президент Соединенных Штатов на вопрос о предоставлении их Украине сначала ответил «нет», на следующий день уточнил, что "поговорит с Зеленским", говорится в ТСН.

После того, как на вопрос репортера, собираются ли США передать Украине самолеты F-16, президент Джо Байден бросил одно слово — нет, влиятельное издание "Политико", ссылаясь на информированные источники в Белом доме, уточнило: действительно серьезной дискуссии на эту тему офисе американского президента еще не было. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, означало ли это нет: «никогда» или «не теперь». Сам президент Байден на следующий день уточнил, что намерен переговорить с Зеленским.

Если речь пойдет о поставках именно F-16, США по меньшей мере будут дать согласие как страна-производитель, но часто позиция Вашингтона становится решающей при принятии коллективных решений по большинству типов оружия, которое партнеры предоставляют Украине. Пока модель и компания-производитель самолетов не обсуждались, сказал накануне на пресс-конференции в Париже министр обороны Алексей Резников. Украинские власти все же демонстрируют настойчивое желание, чтобы предметные разговоры о поставках боевых самолетов начались. “Я не знаю, насколько скорым будет ответ от западных союзников. Но, знаете ли, год назад я был в Вашингтоне, просил стенгеры и ответ был «Это невозможно, Алексей». Вы знаете, что это стало возможным. Так что увидим. Но я оптимист и надеюсь, что это произойдет как можно быстрее”, — заявляет Резников.

Пока мнения стран-партнеров о предоставлении боевых самолетов — в диапазоне от категорического "нет" министра обороны Германии Писториуса, до "нет ничего табуированного" президента Франции Макрона, "нецелесообразно и непрактично" — устами представителя британского правительства, и категорического "да", сказанного президентом Литвы Науседой. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон недавно был среди тех, кто принимает решение. Говорит, главная преграда с самолетами та же — нежелание эскалации с Россией. “Каждый раз, когда нам говорили, что мы не должны предоставлять определенный вид оружия из-за риска эскалации, опыт показал, что это была ошибка. Еще совсем недавно говорили, что о танках не надо и думать – это было недавно, а сейчас мы все даем танки. Итак, мой главный аргумент: продолжим обсуждение, но не будем медлить. Это жизненно важно, чтобы Украина получила технику, которая ей необходима, как можно быстрее. Это гуманно для Украины и всего мира”, – Борис Джонсон.

Но есть еще фактор времени: обучение, например, пилота F-16 – от симулятора до самостоятельных полетов длится два года. И инфраструктуры — современные боевые самолеты нуждаются в модернизированных аэродромах, подготовленных механиках и техобслуживании. Еще летом прошлого года конгресс Соединенных Штатов выделил 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов в 2023 году. Но, по словам конгрессвумена Марси Каптур, они ожидают, что то же сделают партнеры. “Другие страны предложили помочь. По моему мнению, США должны быть частью коалиции и внимательно работать над предоставлением этих услуг по обучению по закону. Это сложный случай, требующий привлечения нескольких стран. У нас нет сомнений, что украинцы прекрасные пилоты, а будут еще лучше после учебы, чтобы помочь победить в этой войне. Но мы должны действовать в коалиции. США не будут делать это самостоятельно”, — отмечает Каптур.

Следующая встреча группы "Рамштайн" запланирована на середину февраля. Столь быстрого решения о предоставлении Украине самолетов никто не прогнозирует. Впрочем, намерение Украины начать этот разговор – не вызывает сомнений.

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