Пограничник из Херсона впервые за 9 месяцев попал домой и увидел новорожденную дочь: щемящая история

Воин из Херсона вернулся домой впервые за 9 месяцев. В начале полномасштабного вторжения он сразу оказался на огневых рубежах и в окопах, и не смог вывезти свою беременную жену из Херсона. Всю российскую оккупацию она провела в городе, и несмотря ни на что смогла родить ему дочь, говорится в ТСН.

С начала полномасштабного вторжения пограничник Дмитрий впервые вернулся домой в деоккупированный Херсон. "Это очень сильно долгожданный момент. У меня аж руки трясутся", — говорит боец по дороге домой.

Дорогой Дмитрий рассказывает свою историю и заметно нервничает. Там, в Херсоне, его ждет его Женя, гражданская жена. Они планировали свадьбу на март, но война разделила их в феврале. Дмитрия застала на службе, а Женя – тогда беременная – уехать из оккупированного города просто не смогла. “Где-то почти неделя не выходила на связь. Сейчас через полторы недели созванивались так, чисто на 5 минут, если прорывалась связь. А так – ни слуху, ни духу”, – рассказывает Дима.

С собой у пограничника был жетон с фото любимой, заказал умышленно такой, хотел, чтобы хотя бы так была рядом.

Пара не виделась почти 9 месяцев. Пока он воевал, она в оккупации родила дочь. “Роды пропустил, первое слово пропустил. Я все пропустил, значит. Ай… Тот, кто говорит, что мужики не плачут, ай… Пусть приедет ко мне, я ему лично в лицо плюну”, — говорит Дмитрий.

В родном дворе воина уже ждут, эмоции и слезы переполняют всех присутствующих. “Дайте дочь подержать. Я 5 дней ее из рук не выпущу. Пусть так и остается до дембеля”, — молодой папа не сдерживает слез.

Добавляют радости мужчине и первые шаги ребенка на руки папы. "Мне уже все, мне больше ничего не нужно", — говорит он.

Родившуюся в оккупации — ее назвали "Мирослава". Она решила появиться на свет не только в непростое время, но и через кесарево сечение. Что ее отец военный – в больнице, а впоследствии и для соседей Женя до последнего держала в строжайшей тайне. В оккупации иметь воина ВСУ в семье – опасно. "Говорила нет, что в Польше, поехал где-то... По моей фамилии сейчас — Сохатская Мирослава Дмитриевна", — рассказывает мама девочки.

Планов у Димы и Жени много: наконец-то расписаться, окрестить малышку, и вывезти семью из Херсона в безопасное место. А времени — мало, со службы защитника отпустили домой всего на 5 дней.

В квартире без света и без воды наконец-то раздается смех. Не смотря на войну — жизнь не останавливается.

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