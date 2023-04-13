Пограничник, указавший "курс" российскому кораблю, уже вернулся на службу: что о нем рассказали коллеги

Имя этого пограничника до сих пор держат в тайне из соображений безопасности, но в будущем украинцы обязательно узнают фамилию героя, обещают военные.

"Русский военный корабль, иди на х**" — это без преувеличения одна из самых популярных фраз этой войны, которая вдохновила миллионы украинцев на борьбу и стала настоящим брендом. Где ее только не использовали, но имя автора фраз все еще держат в тайне, говорится в ТСН.

Сначала фразу приписали морпеху Роману Грибову, но впоследствии выяснилось, что на самом деле фразу произнес военный Госпогранслужбы Украины, ведь только пограничники имели доступ к каналу радиопереговоров на пограничном залоге острова Змеиный. “Официально ни государственная пограничная служба, ни вооруженные силы Украины не могли называть автора фразы, потому что на тот момент находившиеся на острове военнослужащие, они фактически были в плену и это угрожало жизни. Россияне активно искали, кто все же был автором фразы”, — говорит пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Все услышали эту фразу переговоров благодаря пограничникам другого подразделения на материковой Украине в городе Вилково в Одесской области, в 50 км от острова Змеиный , которые и сделали запись переговоров. “Наши военнослужащие слышали все, что происходит по радиопереговорам наших ребят с находившимися вокруг острова кораблями и катерами Российской Федерации. Сделали эту запись и в дальнейшем уже сначала Украина, а уже весь мир услышал отношение украинских защитников к той агрессии”, — добавляет Демченко.

Имя этого пограничника до сих пор держат в тайне из соображений безопасности, но в будущем украинцы обязательно узнают фамилию героя, обещают военные. Пока он продолжает защищать страну. Его коллеги говорят, что парень даже не представлял, что сказанное им вызовет такой резонанс. Он очень скромный парень. Конечно, когда они были в плену, они не могли даже себе представить, что они сделали. Как это подняло дух Украине, как это подняло дух всему миру. Он был, ну, конечно, шокирован”, — уверяет спикер.

Кроме того, эта фраза вдохнула новую жизнь в украинскую почтовую марку. Соответствующее изображение и надпись стала самой успешной за последние 30 лет маркой в мире. «Я не знаю почтовых марок мира, которые содержали бы в названии, или в визуализации нецензурный какой-то символ. С тех пор мы очень опасались того, что всемирный почтовый союз вообще признает официальной эту почтовую марку? Если бы всемирный почтовый союз не признал, она бы потеряла свои функции оплаты почтовой корреспонденции”, — говорят на “Укрпочте”.

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