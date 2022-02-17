Пограничники и местные жители на Волыни усиливают границу с Беларусью блокпостами с рвами

Пограничники и местные жители на Волыни усиливают границу с Беларусью блокпостами с рвами

За ситуацией с воздуха наблюдают беспилотники.

На Волыни на белорусской границе оборудованы блокпосты и защитные сооружения.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

К работе вместе с приказчиками и силовиками стали и местные общины. На одних участках устанавливают заграждения из шин и песка. На других – выкапывают рвы. И хотя сейчас, уверяют пограничники, ситуация контролируемая, бдительности не теряют.

За ситуацией с воздуха наблюдают из беспилотников. В настоящее время уже установили 22 километра сплошного забора из проволоки и сетки, на проблемных участках — обустроили 37 огневых позиций.

«Люди с четкой общественной позицией осуществляют сейчас обустройство инженерных сооружений, дополнительных мест несения службы, разворачивают полевой городок с целью находиться в постоянной готовности к возможной деэскалации конфликта РФ», – заявляет руководитель пограничного подразделения волынского отряда Андрей Ковальчук.

На Волыни обустраивают блокпосты и защитные сооружения на границе с Беларусью | Новости Украины

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