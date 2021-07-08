Пограничники на современных вертолетах охраняют украинскую границу

Госпогранслужба Украины почти полтора года эксплуатирует вертолеты AIRBUS H125.

Госпогранслужба начала патрулировать западный участок границы на новейших вертолетах AIRBUS H125. Эти машины украинские пилоты только осваивают в условиях высокогорья.

О том, как прошло одно из первых патрулирования в самом сердце украинских Карпат — 8 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На новом современном аэродроме в Подгорье украинские пограничники создали временную базу для своих пилотов и вертолета. Француз Уильям Паску, шеф-пилот компании Airbus Helicopter уже год работает с украинцами. Несколько последних недель показывает, на что способен новый AIRBUS H125 в горах. Видеокамера снимает не красивые украинские пейзажи, она фиксирует высоту, на которой надо удерживать вертолет над взлетной полосой. Машину надо почувствовать, слиться с ней в одно целое. Полеты в Карпатах непростые, убеждает инструктор, — различные высоты, мощные восходящие потоки.

"Мы — профессионалы и для нас это — не сложно, но здесь есть своя специфика, есть своя методика, потому что в горах много ловушек, в частности изменение погоды", — отмечает он.

Украинские пограничники не могут нарадоваться новым вертолетом. На таком можно и в глубокое ущелье спуститься и на скале аккуратно пристроиться, говорят они.

"Вертолет очень маневренный, очень мощный во всем диапазоне высот и скоростей, и температур внешнего воздуха. Комфортный. Нельзя сказать, что совсем нет вибраций, но он очень ходит за ручкой", — говорит начальник штаба отдельной авиационной эскадрильи Сергей Самиленко.

Новости Украины: новейшие вертолеты на украинских границах - как прошло патрулирование в горах

"Ходит за ручкой" — это значит — чувствительный. А мощность вертолета ощущается уже при взлете. Вертолет легко выпрыгивает на высоту в 2 километра, подлетает к знаменитой обсерватории "Белый слон" на горе Поп Иван Черногорский. Здесь постоянно несут вахту спасатели. Через несколько минут они через интернет пересылают видео полета — они все фиксируют. Команда подлетает к Хусту. За горами — уже Румыния. Вертолетчики внимательно всматриваются то в берега Тисы — выглядывая нарушителей — то в карту, чтобы не залететь на территорию соседнего государства и самим не стать нарушителями. В конце концов с воздуха подбирают площадку. Посадка в горах.

Возвращение домой через Говерлу. Вертолетчики снова с воздуха подбирают площадку для посадки. Взлет и через несколько минут команда снова над границей.

Патрулирование длится немногим боле 2 часов, за это время небольшой но мощный вертолет облетел практически все горы.

Техники быстро заправляют вертолет. Приказ на очередной вылет может прийти в любой момент.

Напомним

Госпогранслужба Украины почти полтора года эксплуатирует вертолеты AIRBUS H125. Эти машины зарекомендовали себя надежными и экономичными в эксплуатации. К концу года ожидается, что в составе авиационных подразделений Госпогранслужбы будет уже 12 вертолетов AIRBUS.

эксплуатирует Эти машины зарекомендовали себя надежными и экономичными в эксплуатации. ожидается, что в составе авиационных подразделений Госпогранслужбы В рамках выполнения межправительственного соглашения с Французской Республикой и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты Госпогранслужба Украины в целом ожидает получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.

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