Пограничники под Бахмутом затрофеили опасный российский FPV-дрон: фото, видео

Украинским пограничникам у Бахмута удалось захватить российский дрон-камикадзе. Его начинка дала возможность понять, как россияне одолевают наш окопный РЭБ. Такие FPV-дроны обычно невозможно ни перехватить, ни обезвредить.

Об этом говорится в сюжете корреспондента Андрея Цаплиенко.

Пограничники затрофеили российский дрон: чем он особенный

Журналист ТСН отмечает, что российский FPV-дрон, который пограничники затрофеили возле Бахмута, якобы ничем не отличается от тех камикадзе, которыми так метко украинцы работают по оккупантам.

"Это трофейный дрон, а это наш ведомственный дрон. Они абсолютно идентичны. Трофейный и наш, ведомственный, имеют абсолютно аналогичные детали", - говорит "Михаил", командир подразделения БПЛА Госпогранслужбы.

Однако есть разница в настройке. Аэроразведчики погранслужбы выяснили - россияне уменьшают частоту сигнала управления дроном. Тот, кто знаком со школьной физикой, понимает, - так враг пытается пробиться сквозь наши средства радиоэлектронной борьбы.

FPV-дрон

"Чем меньше частота, тем сложнее подавить средствами РЭБ беспилотник", - говорит "Михаил".

Изучение технологических хитростей врага помогает нашим ребятам прорваться через невидимую стену радиоэлектронной защиты.

"Дронами - FPV в первую очередь, можно останавливать атаки врага, можно перебивать логистику врага, очень конкретно. Да, конечно, РЭБом можно перебить частоты. Но мы найдем другие", - говорит "Александр", старший оператор БПЛА подразделения ГПС Украины.

Как воюют FPV-дроны

FPV означает First Person View, по-русски - от первого лица. FPV-дроны считались игрушкой до того момента, когда выяснилось, что на него можно подвесить серьезный боеприпас. И с тех пор игрушечный беспилотник превратился в высокоточное оружие, которое полностью изменило философию войны. Они стоят 200-300 долларов, иногда боеприпас к нему дороже.

FPV-дрон зависает перед входом во вражеский блиндаж. И потом неторопливо туда залетает. Вряд ли артиллерийский снаряд может повторить этот трюк.

FPV-дрон

"Самого ближнего п**ара закосил, восемьсот метров от меня был", - говорит пограничник "Александр".

Единственный недостаток дронов - страна-производитель Китай, который является партнером РФ.

Пограничные операторы дронов из китайских комплектующих собирают свое грозное оружие у линии фронта. Собрать можно от 10 за день. Боеприпасы экипажам дронов, как правило, приходится производить самостоятельно.

В подразделении Госпогранслужбы безопасность в приоритете. Поэтому операторы дронов решили устанавливать на свои камикадзе так называемую плату инициации.

"Плата инициации присоединена к контроллеру для дистанционного подрыва снарядов", - говорит пограничник "Денис".

Потребность в дронах на фронте только растет. Между тем, собирать донаты на беспилотники-камикадзе становится все сложнее.

Напомним, ситуация в Авдеевке остается очень сложной. Командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский ранее рассказал, что обстановка в районе населенного пункта Донбасса постоянно меняется. Оккупанты бросают на подкрепление подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V". Тем временем ВСУ постоянно маневрируют.

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