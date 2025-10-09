Пограничники поочередно покупали себе 28-летнюю женщину: причем здесь мобилизация

Работники ГБР вместе с пограничниками разоблачили женщину, которая за деньги выходила замуж за военнослужащих и помогала выехать за границу. / © ТСН

Стали известны новые подробности незаурядной истории, о которой недавно сообщало Государственное бюро расследований. По данным ведомства, на Одесщине работниками ГБР при содействии Госпогранслужбы была разоблачена женщина 1996 года рождения, которая имела инвалидность 2 группы и в течение последнего времени трижды, с небольшими интервалами, выходила замуж за военнослужащих, помогала им выехать из Украины, сама возвращалась, подавала на развод, а затем снова выходила замуж.

Как официально сообщило ГБР, крайним официальным мужем любительницы выходить замуж стал инспектор пограничной службы.

«Так, инспектор пограничной службы решил воспользоваться «успешным кейсом» и стать третьим мужчиной аферистки. После женитьбы он оформил уход за женой и уволился со службы. Молодоженов задержали работники ГБР на пункте пропуска при попытке выехать за границу», — сообщило ГБР.

В свою очередь источники ТСН.ua в Силах обороны рассказали, что до этого женщина заключила брак якобы также с пограничником.

«То есть сработало «сарафанное радио» и после развода с одним пограничником фигурантка заключила брак уже с другим», — сообщили нам правоохранители.

В ГБР официально говорят, что, по оперативным данным, такой фиктивный брак стоил военнослужащим 10 тысяч долларов США.

«В настоящее время супругам сообщено о подозрении в уклонении и пособничестве уклонению от военной службы (ч.4 ст.409 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — сообщали в ГБР.

Вывозила мужа за границу через 10 дней после свадьбы

Как оказалось, эта женщина стала не единственной, которая в течение считанных месяцев выходила замуж, разводилась, а затем снова заключала брак.

В середине сентября Южное региональное управление Государственной пограничной службы сообщило, что на автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский» женщина с инвалидностью ехала из Украины в сопровождении 30-летнего мужчины, за которого вышла замуж только 10 дней тому назад.

«При проверке пограничники Могилев-Подольского отряда установили, что предыдущий муж этой женщины — также мобилизационного возраста — когда-то уже выехал за границу благодаря ее сопровождению и на родину больше не вернулся. Сама женщина приехала в Украину в мае 2023 года, а уже в ноябре официально развелась», — сообщили пограничники.

И добавили: «Учитывая этот факт, правоохранители решили детальнее проверить документы и обстоятельства путешествия молодой семьи. Во время собеседования оказалось, что у их брака есть признаки фиктивности: супруги не смогли дать согласованные ответы даже на простые вопросы — где познакомились, где проживают и другие».

Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и направили в Национальную полицию уведомление о выявлении в действиях женщины признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины — «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Фиктивный брак разоблачают быстрее

В свою очередь, адвокаты ранее сообщали, что доказать фиктивность брака — крайне сложное дело при условии, если ни одна из сторон в этом не признается. Законодательство не регламентирует, сколько раз свободные мужчина или женщина могут жениться и выходить замуж.

Но сейчас, учитывая ряд разоблачений, юристы говорят, что есть определенные нюансы.

«Объективно в законодательстве ничего не изменилось. Даже в такой цепочке (которая произошла в Одесской области — Ред.) доказать фиктивность довольно сложно. Но окончательное решение выносит суд. По своему внутреннему убеждению суды в большинстве своем склоняются к позиции государства в подобных случаях. Скажу так: если суду продемонстрируют всю эту цепочку, то суд, возможно, полностью согласится с органами обвинения и признает такой брак фиктивным. У него, суда, есть право признать такой брак фиктивным. Еще 5 лет назад суд не признал бы такой брак фиктивным. Сегодня — нет. Судья — такой же человек, как и все. В современных условиях судья может сказать, что ему достаточно внутреннего убеждения. И все», — говорит адвокат Андрей Межирицкий, который специализируется в том числе и в вопросах мобилизационного законодательства.

