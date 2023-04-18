Пограничники установили рекорд и призывают их превзойти, потому что так может каждый: о каком достижении идет речь

Пограничники установили рекорд Украины по наибольшему количеству массовой сдачи крови в один день – это 90 литров крови за 6 часов. Собранный материал пойдет на помощь и лечение раненых военных, защищающих страну на фронте. Медики подобные акции одобряют, потому что донорская кровь и плазма во время войны никогда не бывают лишними, говорится в ТСН.

Спортивный зал воинской части на один день превратился в пункт сдачи крови. С девяти утра пограничники занимают очереди, чтобы стать донорами. Многие делают это впервые. "Не нужно это воспринимать как кровь, а как пакет с содержанием жидкости темно-красного цвета", — подбадривает себя Екатерина, которая сдает кровь впервые.

Жидкость темно-красного цвета одним из первых сдает и Олег Ворона. “После Мариуполя попал в плен, пробывший там 7 месяцев, потерял немного веса - килограммов 20. Но это моя обязанность чем-то помочь, потому что я сейчас не на передовой. Чем смогу, тем буду помогать нашим ребятам” — говорит подполковник пограничной службы, который пять месяцев назад вернулся из российского плена.

“Крови никогда не бывает много при том количестве раненых, что есть на фронте. Я знаю на себе, в 14 году после второго ранения я прошел из-за большого количества оперативных вмешательств, из-за потери крови, получил донорскую кровь. Это важно всегда иметь запас”, — добавляет глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Переносные холодильники постепенно заполняют донорской кровью, которую отправляют в медицинский центр. Там производят обследование, перерабатывают и хранят. Донорская кровь военных почти идеальна, уверяют медики.

За процедурой сдачи внимательно следили эксперты из "Книги мировых рекордов". Подобная акция в Украине проходит впервые, поэтому украинское достижение уж точно попадет в книгу рекордов. "Здесь суть не в рекорде, а в объединении людей и правильном примере. У нас идет война. Знаковым является то, что в последний раз я такие очереди видела под военкоматами, когда началась война и сегодня, когда сдавали кровь и это равнозначно”, — говорит гендиректор “Книги мировых рекордов” Анна Крысюк.

200 пограничников за один день сдали 90 литров крови, и это рекорд Украины, фиксируют эксперты. Однако главное, что эта кровь спасет десятки и сотни жизней наших защитников, поэтому пограничники призывают присоединяться к акции и попытаться побить только что установленный рекорд.

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