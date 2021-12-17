Погром памятника героям Небесной сотни в Первомайске: стало известно, кто это сделал и сколько заплатили

Погром памятника героям Небесной сотни в Первомайске: стало известно, кто это сделал и сколько заплатили

Мужчина приехал из Киева, чтобы "заработать".

Памятник героям Небесной сотни и погибшим воинам на Донбассе в Первомайске Николаевской области разгромили за полторы тысячи гривен.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 17 декабря.

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Полицейские разыскали и задержали злоумышленника, который неделю назад разбил и облил краской мемориальный комплекс. Его в 2014 году создали сами первомайцы, люди собирали деньги, чтобы обустроить место памяти героев.

Вандала полицейские вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Мужчине – 41 год. Живет в Киеве. Ранее привлекался к ответственности за наркопреступления. В полиции он рассказал, что неизвестные ему заплатили, чтобы разбил памятник. Ему грозит до 5 лет ограничение свободы, а копы ищут заказчиков.

“Я приехал на машине, чтобы разрисовать памятник… Заплатили полторы тысячи гривен. Я сижу без денег”, – объяснил задержанный.

“Полностью окрашены были имена воинов АТО. Эти дети погибли, мы увековечили их именами наши улицы, кому-то это не нравится”, — сказала Татьяна Троян, жительница Первомайска.

В Первомайске разгромили памятник героям Небесной сотни и погибшим воинам на Донбассе | Новости Украины

Как сообщалось, в Василькове Киевской области вандалы осквернили часть памятника евреям, расстрелянным во Второй мировой войне. Вандалы повредили мемориальную табличку у памятника "Жертвам Холокоста". Сам памятник остался целым. На место вызвали полицию.

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