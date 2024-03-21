Похищение членами ТЦК волонтера во Львове: что сейчас с мужчиной, которого отправили на полигон без ВВК

После силового задержания мужчина по состоянию здоровья отказался от ВВК и просил дать время, чтобы собрать необходимые медицинские документы. Однако уже утром после похищения в ТЦК подписали приказ о мобилизации мужчины и увезли на полигон в Ровно.

В середине марта работники ТЦК и СП посреди улицы во Львове похитили волонтера Кирилла Тарана – куратора в "ДрукАрмии". Жена волонтера рассказала, что военкомы избили Кирилла, силой запихали в бус и отвезли на полигон в Ровно. Инцидент прокомментировали в областном ТЦК и омбудсмен. А теперь против волонтера еще и открыли дело.

Все детали о похищении работниками ТЦК волонтера во Львове, что говорят в военкомате и что с мужчиной сейчас, читайте на ТСН.ua.

Кто такой Кирилл Таран – что известно о волонтере

Таран – украинский волонтер, он активно занимается сборами для войска и публикует в Сети отчеты об этом. Жена Виолетта рассказала, что эти сборы муж проводит как тыловик "Азова". Он также в начале войны организовывал тренинги для гражданских по домедицинской помощи.

На сегодняшний день Кирилл – куратор и печатник в "ДрукАрмии", которая производит на 3D-принтерах все, что может быть полезно для бойцов ВСУ на фронте. В частности, это сбросы, хвостовики, защита для "Старлинков".

Волонтер Кирилл Таран/Фото из соцсетей

Изделия для военных от волонтеров "ДрукАрмия"/Фото: Телеграмм-канал "ДрукАрмия"

Похищение Кирилла Тарана – как разворачивались события

О похищении Кирилла Тарана 15 марта сообщила в Сети его жена Виолетта. Она написала, что во Львове работники Шевченковского ТЦК и СП похитили мужчину с применением физического насилия и нецензурной бранью.

"Избиение, давление, угрозы, нанесен материальный ущерб (порваны куртка, штаны, разбиты очки и телефон). Полиция бездействует. Есть заявления. Оперативная группа ВСП прибывала на место, однако никаких объяснений не отобрала", — говорилось в сообщении Виолетты.

Она также указала, что Кирилла после похищения удерживают в воинской части в Ровно "без всяких законных оснований".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТЦКшники насильно похитили мужчину и вывезли в другой город!

Разбитый телефон Кирилла Тарана / Фото: ТСН.ua

В комментарии для ТСН.ua супруга волонтера рассказала, что 15 сентября в 21:50 мужчина возвращался домой, когда к нему подъехали две машины, из которых вышли пятеро работников ТЦК.

"Пять представителей ТЦК насильно запихали в бус, нанося телесные повреждения, увезли в неизвестном направлении. Когда связалась с адвокатом, муж в то время не знал, куда его везут", — рассказала Виолетта.

Инцидент был зафиксирован на камерах видеонаблюдения. На видео видно, что мужчина стоял на тротуаре, когда посреди улицы остановился бус ТЦК. Люди в форме подошли к нему и силой затолкали в микроавтобус.

Во Львове работники ТЦК и СП посреди улицы избили и похитили волонтера

Мужчина отказался от ВВК, но к утру уже был готов приказ о мобилизации

Она также сообщила, что военкомы повезли Кирилла на военно-врачебную комиссию. При этом повестку на месте происшествия ему не вручали. Мужчина отказался проходить ВВК, потому что не имел с собой медицинских документов, которые хотел бы предоставить комиссии.

Виолетта рассказала, что после похищения Кирилла она вместе с адвокатом вызвала полицию, Военную службу правопорядка, заявив об исчезновении человека.

"Когда адвокат выехала на место происшествия, она также параллельно вызвала патрульную полицию, чтобы они присутствовали и помогли установить обстоятельства. Но они, к сожалению, не смогли этого сделать, поэтому она дополнительно вызвала Военную службу порядка. Они там были постоянно, но они никак не стояли на стороне потерпевшего. Полиция не захотела фиксировать никаких телесных повреждений, а они были – это разбитые очки, порванная курточка", – рассказала жена волонтера и предоставила фотоподтверждения этому.

Работники ТЦК похитили во Львове волонтера Кирилла Тарана / Фото: ТСН.ua

Работники ТЦК похитили во Львове волонтера Кирилла Тарана / Фото: ТСН.ua

Работники ТЦК похитили во Львове волонтера Кирилла Тарана / Фото: ТСН.ua

Около 1:30 связь с Кириллом исчезла и появилась через четыре часа.

"Около 04:00 16 марта был готов приказ о мобилизации моего мужа с подписью начальника Шевченковского РТЦК и СП Романа Немышкала, которого в помещении не было, но приказ был им подписан и скреплен печатью. На место вызвали полицию и работников ВСП. Пока они приехали, на него (Кирилла — ред.) сделали приказ о мобилизации, хотя он не прошел ВВК (не был ни в одном кабинете)", — написала Виолетта в Сети.

Без прохождения ВВК мужчину повезли в Ровно

По ее словам, внутри помещения ТЦК находились представители ВСП, но они никак не реагировали и не помогали Кириллу, не принимали его заявлений.

"Потом его вывезли в Треховичи (Львовская область – ред.) и после того его увезли в Ровно. Мы собрали все жалобы на бездействие (правоохранительных органов – ред.). Я писала онлайн-заявление в ГБР, и адвокат писала от моего имени все заявления. Они не принимали их", – сообщила женщина.

О событиях после похищения Тарана рассказала его адвокат

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Адвокат волонтера Анастасия Никифорова рассказала в комментарии ТСН.ua, что на место похищения Кирилла вызвали патрульную полицию, отказавшуюся принимать заявление о совершении уголовного правонарушения.

"Позвонили мне с коллегой с обращением, что человека на улице похитили, избили и отвезли в помещение, расположенное на улице Лемковская в г. Львов. Он не понимал, куда его повезли. Поскольку мы работаем с такими делами, мы знали, что это поликлиника, в которой проходят ВВК те лица, которых задерживают работники Шевченковского ТЦК и СП", – сообщила юрист.

Бездействие полиции и следственно-оперативной группы

Никифорова подтвердила слова Виолетты о том, что на место прибыли полицейские, но сказали, что видимых телесных повреждений у Кирилла нет.

"Отказались у нас принимать заявление о совершении уголовного правонарушения. Нам сказали, что мы может поехать в отделение и написать там такое заявление и предоставить какие-либо объяснения, хотя это полномочия патрульной полиции", — отметила адвокат.

Тогда Никифорова и жена волонтера около 1:00 вызвали следственно-оперативную группу. Она прибыла спустя почти три часа.

"Мы очертили ей ситуацию и обстоятельства. Они зашли туда и вышли. И также сказали, что видимых телесных повреждений нет у него нет. И на него есть приказ о мобилизации, подписан он начальником Шевченковского ТЦК и СП. Живая подпись и печать, хотя, как нам известно, его тогда не было на месте, что может обозначить подделку документов .Есть догадки, что его там не было. Следственно-оперативная группа сказала, что они не будут составлять протокол. Они отказываются. Они сказали: единственное, что вы можете сделать – написать заявление и дать объяснение, что мы и сделали", – рассказала юрист.

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Что происходило в ТЦК: адвоката не пустили, акт по ВВК составить не дали

По словам Никифоровой, ее и Виолетту не пустили внутрь помещения, ссылаясь на режимный объект. Однако, согласно действующему законодательству, он таковым не является.

"Около 2:52 у нас исчезла связь с клиентом. Работники Шевченковского ТЦК кричали, чтобы он выключил телефон и положил трубку. После этого с ним пропала связь. Выходит он на связь около 6-7 утра. Кроме того, на место происшествия мы вызвали оперативную группу реагирования военной службы правопорядка", – сообщила адвокат.

Она также отметила, что Таран не проходил ВВК из-за "проблем со здоровьем". Он хотел написать акт, чтобы ему было предоставлено время, чтобы собрать документы и предоставить их комиссии, однако Кириллу в этом отказали.

"Мы помогли ему составить подобный акт, однако они заявили, что сожгли его. Он написал тогда еще один. Они его порвали и выбросили. Есть такая процедура об отказе от прохождения ВВК – и выдают повестку и время, чтобы собрать медицинские документы. О чем Кирилл и просил. Они ему в 02:13 выдают повестку на ту же дату и время", – рассказала Никифорова.

Адвокат сообщила, что была подана жалоба на следственно-оперативную группу, которая не зафиксировала телесных повреждений и не составила протокол осмотра места событий. Также были написаны заявления и жалобы о совершении уголовного преступления в полицию и ГБР. Подана жалоба на действия работников Шевченковского ТЦК на Львовский областной ТЦК и Оперативное командование "Запад", Минобороны и ВСП, чтобы провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

"Кирилл звонил по телефону на правительственную линию и оставил свою заявку. Я от его имени подала заявление об уголовном правонарушении с изложением всех обстоятельств (в полицию – ред.). У него порвана куртка, штаны, побиты очки и телефон", – рассказала Никифорова.

Как инцидент прокомментировали в ТЦК

Сначала 16 марта руководитель Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов сообщил, что по факту инцидента 17 марта будет проведено служебное расследование. Он пообещал привлечь виновных к ответственности. Больше подробностей по ситуации не предоставил.

Лишь на третий день после похищения Кирилла, 18 марта, в ТЦК опубликовали официальный комментарий по поводу происшествия. Там обвинили волонтера в том, что он якобы спровоцировал конфликт с работниками Шевченковского районного ТЦК. В сообщении указали, что гражданское лицо не выполнило законных требований военнослужащих и не предъявило военно-учетные документы представителям ТЦК.

"Гражданин представителей ТЦК провоцировал на конфликт. Как выяснилось позже, он не уточнял свои военно-учетные данные. Во время смены места жительства в семидневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. В то же время отказался от прохождения ВВК", – сообщили в военкомате.

Там также отметили, что запечатленные на видео с Кириллом работники ТЦК имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены на работу в ТЦК по состоянию здоровья.

"Мы уважаем и благодарим каждого украинца, которые поддерживают ВСУ и приближают нашу общую победу. В то же время это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины", — сообщили в областном ТЦК.

Там также отметили, что по этому факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры.

Омбудсмен возмущен похищением волонтера

17 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на силовое задержание волонтера. Он подчеркнул, что возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника.

Со ссылкой на слова жены волонтера Лубинец указал, что представители ТЦК схватили Кирилла посреди улицы и силой затолкали в бус. Повестки при этом не вручали.

"Впоследствии мужчину привезли в Шевченковский РТЦК. Он отказался проходить ВВК из-за проблем со здоровьем и отсутствия при себе медицинских документов, которые бы это подтвердили. Жена Кирилла говорит, что под утро уже был готов приказ о ее муже и его сразу отправили в воинскую часть на полигон в Ровно", – говорится в сообщении.

Омбудсмен заверил, что на ситуацию мгновенно отреагировал его представитель во Львовской области Тарас Подворный.

"Как только стало известно об инциденте, он прибыл в Шевченковский РТЦК, чтобы выяснить ситуацию на месте. Сюда же приехал и начальник РТЦК. Моему Представителю предоставили беспрепятственный доступ к документам по Кириллу Тарану", — написал Лубинец.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец/X (Twitter)

Представитель омбудсмена и ТЦК договорились, что Кирилл повторно пройдет ВВК

Также по этому делу состоялось совещание с областным ТЦК. Было решено назначить повторное прохождение ВВК, по итогам которого областной военкомат будет принимать решение по Тарану.

Лубинец указал, что Ниязов согласился, что было нарушение. Он сообщил, что по факту инцидента с задержанием назначили служебное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности.

"В очередной раз подчеркиваю, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивание — это недопустимо, так не должно быть в нашем демократическом обществе", — подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.

Против волонтера завели дело за неявку на ВВК

21 марта в ОК "Запад" сообщили, что против Тарана было возбуждено уголовное дело за уклонение от мобилизации из-за того, что он якобы не явился по повестке на ВВК, и не сообщил об уважительных причинах неявки. Следует обратить внимание, что за такое нарушение предусмотрена только административная ответственность, это отнюдь не уголовное преступление.

В ОК "Запад" утверждают, что 17 марта Тарану в присутствии адвокатов была вручена повестка для прохождения ВВК, которая запланирована на 20 марта.

"Господин Таран не явился 20 марта по повестке на прохождение военно-врачебной комиссии. Уважительных причин для своей неявки он не сообщил. В отношении военнообязанного гражданина Кирилла Тарана возбуждено дело по 336 статье Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (…)", – сообщили в ОК "Запад".

Это заявление продублировали во Львовском областном ТЦК. Скриншот сообщения опубликовала жена волонтера Виолетта, сделав на изображении пометку Fake.

Скриншот сообщения Виолетты Таран в Instagram с заявлением от ТЦК и СП

Где сейчас Таран

21 марта Виолетта в комментарии ТСН.ua коротко сообщила, что в настоящее время Кирилл находится дома.

"Он дома. На больничном", – сказала женщина.

Сославшись на занятость, она отметила, что все комментарии по ситуации вокруг ее мужа размещены на Instagram-странице.

Кирилл прокомментировал инцидент с ТЦК и дело против себя

Кирилл прокомментировал в Instagram информацию на Facebook-странице Львовского областного ТЦК о неявке волонтера в Шевченковский ТЦК без уважительной причины.

"Хочу отметить следующее. В связи с незаконными действиями работников РТЦК и СП, выразившихся в применении физической силы в отношении меня и причинении телесных повреждений, повреждением моего собственного имущества и одежды, сообщаю, что с 15.03.2024 года по 17.03.2012. года я находился без сменной одежды, без средств гигиены в РТЦК и СП и в дальнейшем в Военной части без оказания мне должной медицинской помощи я оставался в течение двух суток.

17.03.2024 года после освещения в СМИ ситуации, которая сложилась относительно меня, меня вернули во Львов, и в дальнейшем освободили. В этот же день я обратился в больницу с целью фиксации телесных повреждений и медицинского осмотра", – сообщил Таран.

Он добавил, что после осмотра врача ему было назначено лечение.

Также по просьбе волонтера 19 марта его адвокат отправил по почте заявление в Шевченковский ТЦК с просьбой считать неявку Кирилла 20 марта в военкомат уважительной, согласно повестке об уточнении учетных данных (такая повестка была вручена волонтеру лично). К заявлению были добавлены медицинские заключения врача в подтверждение уважительности причины неявки.

Кирилл Таран. Колаж / Фото: ТСН.ua

"Кроме того, сообщаю, что согласно п. 11 ст. 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" №2232-ХІІ от 25.03.1992 года, уважительной причиной неприбытия призывников на призывные участки в срок, установленный ТЦК и СП, которые подтверждены соответствующими документами, признается, в частности болезнь.Таким образом, я сообщил о важности причины неявки в Шевченковский РТЦК и СП, а потому изложенная информация на Facebook странице Львовского областного ТЦК и СП без надлежащих доказательств моей неявки и регистрации ЕРДР не находит своего подтверждения", – объяснил Таран.

Кирилл подчеркнул, что считает сообщение на Facebook-странице Львовского областного ТЦК давлением на себя и правоохранительные органы, которые проводят расследование по заявлению волонтера о нанесенных ему телесных повреждениях работниками военкомата. Мужчина также указал, что заявление ТЦК вводит в заблуждение общество и освещают его в отрицательном ракурсе.

"Обращаю внимание, что жертвой указанных незаконных действий работников Шевченковского РТЦК и СП являюсь я и это подтверждается имеющимися медицинскими выводами, свидетельскими показаниями и видеоматериалами, а также поданными заявлениями в правоохранительные органы, которые осуществляют проверку данного факта", - резюмировал Таран.

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