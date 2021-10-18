Похищение дочери бизнесмена во Львове: подробности

Злоумышленники требовали крупную сумму денег.

Во Львове трех похитителей 19-летней девушки суд отправил в СИЗО без права внесения залога. Их 17-летней сообщнице избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 18 октября.

Также читайте В Украине за похищение авто со штрафплощадок будут судить 13 членов преступной организации

С заявлением о похищении дочери в полицию еще в четверг обратился львовский бизнесмен. Рассказал, что за ее освобождение похитители требовали два миллиона евро.

Девушка работала фотографом, под видом клиентов похитители заказали у нее фотосессию на съемной квартире. Когда девушка пришла в дом, злоумышленники в балаклавах забрали у нее телефон и угрожали оружием.

Утверждали, что не нанесут вреда, если получат выкуп. Полиция разоблачила похитителей в тот же день. По информации правоохранителей, это трое парней в возрасте 17, 19 и 25 лет. А также их сообщница. Каждому из них в настоящее время грозит до семи лет заключения.

"Совершенное преступление относится к категории тяжких преступлений. Поэтому ходатайствовали о содержании под стражей без права определения залога", — сказал Назарий Яворский, прокурор отдела защиты интересов детей и противодействия насилию Львовской областной прокуратуры.

Новости Украины: во Львове трех похитителей 19-летней девушки суд отправил в СИЗО

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку