Похищение и жестокое убийство украинца Комарова на Бали: впервые названы вероятные мотивы

Полицейские Индонезии и Украины выясняют обстоятельства жестокого издевательства над украинцем Игорем Комаровым на Бали / © ТСН

Стали известны новые подробности жестокого случая, который, по данным СМИ, недавно произошел с двумя украинцами за рубежом — с Игорем Комаровым и Ермаком Петровским. Как стало известно, Интерпол объявил в международный розыск шестерых мужчин, трое из которых — украинцы. Все шестеро фигурируют в громком деле о похищении и пытках украинца Игоря Комарова, который находился с Ермаком Петровским на Бали. По данным украинских силовиков, эти оба украинца, Комаров и Петровский, являются сыновьями влиятельных до недавнего времени граждан. Один из них имел определенное влияние на Донбассе, другой — на Днепропетровщине.

В рамках расследования этого дела Интерпол объявил в международный розыск 34-летнего Дениса Галушко, 28-летнего Романа Мельника и 42-летнего Василия Немеша. Почти сразу после появления этой информации о розыске, закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале сообщил, что 42-летний Василий Немеш, по данным источников, является уроженцем села Угля Закарпатской области.

В комментарии для ТСН.ua Виталий Глагола сообщил следующее: «Мои источники в правоохранительных органах верифицировали информацию о том, что Немеш является уроженцем Закарпатья, но еще в детстве он уехал с семьей в Днепр».

Пытки на Бали: к расследованию подключилась и полиция Украины

Как сообщили в комментарии для ТСН.ua в Национальной полиции Украины, следователи начали уголовное производство по статьям о незаконном лишении свободы или похищении человека и вымогательстве.

Как выяснил ТСН.ua, правоохранители располагают информацией о том, что у родственников Комарова похитители требовали 10 миллионов долларов. Но в то же время полная достоверность этой информации проверяется.

Также, как выяснил ТСН.ua, в случае задержания подозреваемых последние будут переданы правоохранительным органам Индонезии.

По данным одного из крупнейших медиа Индонезии, Jakarta Globe, ссылающегося на данные местной полиции, впоследствии вдоль побережья было обнаружено расчлененное тело мужчины. ДНК-анализ показал, что человеческие останки принадлежат 28-летнему украинскому туристу Игорю Комарову.

«Все, кто из этих шести объявлен в международный розыск — они обоснованно подозреваются в преступлении», — сообщили нам информированные источники.

И добавили: «В полиции Индонезии есть убедительные доказательства того, что все 6 мужчин активно участвовали в похищении. Раньше они не были знакомы с Комаровым и Петровским. Очевидно, был заказ на похищение. Скорее всего, заказ был на похищение Ермака Петровского. Есть информация, что Комаров и Петровский познакомились с гидом-россиянином. Кстати, последний — достаточно сомнительное лицо».

Мотивы похищения Игоря Комарова

На этот вопрос источник ТСН.ua в одном из правоохранительных подразделений сообщил: «Вечером Комаров и Петровский поехали кататься на мотоциклах и в один из моментов на них напали из-за кустов. По трое на каждого из украинцев. Ермак якобы отбился и скрылся. А Комарова они схватили и начали издеваться. Есть предположение, что на самом деле они охотились за Петровским, но в какой-то момент перепутали жертв. Над Комаровым издевались, отрезали пальцы и сбрасывали родственникам фото. Все шесть нападавших специально приехали на Бали, чтобы найти свою жертву. На 90% есть уверенность в том, что была ошибка в объекте. Ермака вывезли в безопасное место. Он дал показания. Почему издевались над Комаровым, хотя понимали, что ошиблись? Они не намеревались оставлять его живым. Не исключается, что нападавшие могли требовать деньги от блоггерши, которая является девушкой Комарова. Она из очень богатой еврейской семьи. По нашему мнению, главной целью похищения было даже не получение выкупа, а устрашение и сведение счетов с семьей Петровского. Это выглядит так со стороны. Это чистой воды криминальные разборки».

О нападающих-украинцах правоохранители говорят, что они уехали из Украины несколько лет назад.

Ранее сообщалось о том, что полиция ответила на слухи о роли девушки Игоря Комарова. Полиция Бали дала объяснение касательно допроса украинской блоггерши Евы Мишаловой по делу об убийстве Игоря Комарова.