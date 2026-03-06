Похищение инкассаторов и миллионов «Ощадбанка» в Венгрии: новые подробности, фото и видео

Украинских инкассаторова в Венгрии задерживали так, что с мужчин слетала обувь / © ТСН

После того, как «Ощадбанк» официально рассказал новые подробности ошеломительного похищения своих семерых инкассаторов, двух автомобилей, 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 кг золота правоохранителями в Венгрии, украинцы в соцсетях начали бурно обсуждать то, почему эти машины находились на территории другой страны с такими большими суммами.

Непосредственно «Ощадбанк» уточнил, что автомобиль направлялся из Австрии, а деньги были предназначены для насыщения наличного рынка Украины.

В то же время, как рассказал в комментарии для ТСН.ua финансовый аналитик Андрей Шевчишин, перевозка наличных наземным путем во время войны является обыденностью, а именно задержание инкассаторов он расценивает как политическую месть Украине со стороны Венгрии.

Похищение инкассаторов в Венгрии первое в современной истории

«На самом деле в Украину ежемесячно завозится наличная валюта. К примеру, в январе было завезено суммарно 808 миллионов. Среднемесячный завоз наличной валюты в четвертом квартале 2025 года составил 1,3 миллиарда. Это регулярный процесс, потому как в Украине сохраняются традиции наличного оборота. Маршруты логистики — это закрытая информация. То, что автомобиль следовал через Венгрию, можно объяснить тем, что это был кратчайший путь из Австрии. До войны наличные деньги в Украину перевозились именно самолетами, поэтому логистические риски были значительно меньше», — говорит Андрей Шевчишин.

О возможной цели перевозки таких сумм в Украину аналитик говорит, что не исключено, что клиенты банка запросили снятие со своих счетов наличную валюту, но физически у банка на тот момент таких сумм не было.

В Венгрии показали деньги и золото, которое конфисковали у задержанных украинских инкассаторов / © Правительство Венгрии

«Банк заказал эту сумму, инкассаторы отправились, чтобы привезти эти деньги. Может такое быть? Может», — говорит он.

По его словам, если это действительно были деньги клиентов, то возврат средств — это ответственность банка перед клиентами.

В Венгрии показали деньги, которые конфисковали у задержанных украинских инкассаторов / © Правительство Венгрии

«Происходила официальная перевозка денег и золота инкассаторской службой государственного банка. Поэтому есть основания говорить о том, что задержание инкассаторов имеет политическую подоплеку», — резюмирует Шевчишин.

В политической подоплеке задержания своих коллег уверены и опрошенные нами руководители среднего звена в «Ощадбанке».

Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии: оставили даже без обуви

В свою очередь, ближе к вечеру в соцсетях появилось видео, как утверждают его авторы, задержания украинских инкассаторов.

На видео показано, как инкассаторов останавливают вооруженные автоматами спецназовцы, рядом с которыми есть служебная собака. Инкассаторов повалили на землю так, что с ног одного из мужчин слетела обувь.

Одновременно с появлением этого видео свою позицию дополнительно высказал глава правления «Ощадбанка» Юрий Кацион.

«Ощадбанк» будет защищать свои интересы, интересы своих работников во всех международных инстанциях. Наши юристы уже работают в Венгрии. Представители менеджмента банка уже на пути в Будапешт. Риторика заявлений венгерской стороны, безосновательно ставящей под сомнение источник происхождения средств государственного банка, перевозимых в соответствии с международными соглашениями и имеющих все необходимые документальные подтверждения, получит отдельную юридическую оценку», — сообщил он на своей странице в соцсети.

Инкассаторы Ощадбанка в заложниках в Венгрии: что дальше

Кроме того, со ссылкой на венгерские власти появились сообщения, что всех семерых инкассаторов Венгрия якобы депортирует в Украину. Но наши источники в МИД Украины говорят, что по их данным это пока не подтверждается, но и не опровергается, и намекают на то, что по состоянию на вечер 6 марта судьба этих украинцев пока неопределенна.

Судьба автомобилей, денег и золота также пока остается неизвестной.

В свою очередь, МИД Украины квалифицировало событие именно как похищение украинцев и как кражу имущества государственного банка Украины.

«В связи с похищением семи граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью обеспечить их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей. По возможности, просим также приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию», — сообщило дипломатическое ведомство.

Задержание инкассаторов в Венгрии: что известно

В четверг, 5 марта 2026 года, в Венгрии без объяснения причин спецназовцами было задержаны два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, которые осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским банком.

Ощадбанк заявил, что требует немедленного освобождения своих сотрудников и возврата имущества, а также доставки инкассаторов обратно в Украину.

В свою очередь, украинские правоохранители квалифицировали инцидент в Венгрии как преступление и открыли уголовное производство.

«Нацполиция Украины начала уголовное производство по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО „Ощадбанк“ на территории Венгрии. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников)», — сообщили в Нацполиции Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что МИД призывает украинцев не ехать в Венгрию. Такие рекомендации для украинцев появились после того, как Венгрия захватила инкассаторов и имущество Ощадбанка.