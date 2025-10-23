"Похищено 850 чемоданов!": в Украине разгорелся скандал с известным перевозчиком

Скандал FlixBus с потерей багажа / © ТСН

С известным перевозчиком FlixBus разразился скандал. Компания занимается автобусными перевозками по Украине и за границу. Клиенты обвиняют их в похищении вещей и оставлении пассажиров посреди маршрута: речь идет о безумных цифрах — сотнях пострадавших и более 850 чемоданов.

Все, что известно об инциденте и что говорят в компании, рассказывает ТСН.ua.

Скандал с автобусами FlixBus: что известно

О своем опыте с FlixBus рассказала Надежда Терехова-Павлик у себя в Facebook. Женщина утверждает, что водители этой компании оставили ее дочь без вещей посреди маршрута за границей, а чемоданы с ценными вещами так и не вернули.

«Зимой, ночью, в чужой стране — без верхней одежды, документов, денег — прямо на заправке. Ребенок ехал домой в самом свитерке, зимой», — написала Надежда.

В комментарии сайту ТСН.ua женщина уточнила, что инцидент произошел в Люксембурге, когда ее дочь уезжала из Парижа в Дрезден:

«Водитель ее забыл. Дочь подходила к водителю и спрашивала, можно ли выйти, купить водички. Он сказал да, я тоже выхожу. Дочь стояла за ним, он купил кофе, сел и уехал. То есть, пока ей давали сдачу, он уже трогался. И, соответственно, дочь осталась без ничего абсолютно, а никого рядом не было. Она подождала людей и попросила помощи. Домой доехала за деньги прохожих, которые помогли ей купить билет».

Надежда говорит, что они полгода пытались вернуть оставшийся в автобусе багаж.

В компании, по словам женщины, только кормили обещаниями: просили показать билет, но не отдали вещи, говорили прийти позже, а потом сообщили, что отдавать нечего — мол, чемоданов не нашли.

«Через некоторое время нам приходит на почту ответ, что они нашли наш багаж, и чтобы завтра в 16 часов приходили и забирали. Мы показываем водителям сообщения, а они с большими глазами говорят, что впервые об этом слышат. Мы снова им пишем, но они не сразу отвечают — надо ждать неделю. Но я все равно хожу 2-3 дня к другим водителям, возможно, они другим передали. Но никто об этом ничего не знает… И вот прошло полгода, а мы ничего не можем получить», — рассказывает ТСН.ua Надежда.

Она добавляет, что в пропавших вещах был определитель геолокации, поэтому видно, что они сейчас находятся в Варшаве:

«В рюкзаке был AirTag, и мы видим, где находятся наши вещи и куда они ездили. В течение двух месяцев мы видели, куда ездят наши чемоданы. Они были и в Польше и за пределами Польши. Мы отслеживали и писали им, что мы видим, где находится багаж. В компании нам отвечали, если вы видите, то ищите. Полиция нам сказала, чтобы мы обращались к представителям компании, брали адвоката, писали это все в юридической форме».

Надежда рассказывает, что после огласки в Сети ей стали писать многие люди, также пострадавшие от FlixBus:

«Людей оставляли прямо на трассе с детьми или на заправке, автобус ехал дальше, не останавливаясь, даже когда пассажиры кричали водителю, что кого-то оставили позади. Похоже, это не случайность, а целенаправленная схема. Ведь в чемоданах — техника, драгоценности, деньги».

Женщина собирается подать в суд на компанию и ищет пострадавших для коллективного иска. По ее словам, после публикации об инциденте в «Фейсбуке» за несколько дней удалось найти сотни пострадавших, у которых так же исчезло 850 чемоданов.

Скриншот с Фейсбук-страницы Надежды Тереховой-Павлик

«Я бы никогда не тратила силы, нервы и средства, если бы не одно — в нашем чемодане был ноутбук со всеми фото и видео моего ребенка с его рождения, и его отца, которого уже нет в живых… Это были последние воспоминания, которые теперь утрачены. И ребенок себя тем корчит, что он теперь никогда в жизни не сможет увидеть своего отца хотя бы на фото, потому что у нас действительно не осталось больше ни одного. Я хочу это все закончить, просто получить ноутбук с тем бесценным, что для нее очень стоит. Мне больше ничего от них не нужно. Но я не могу до них достучаться», — говорит ТСН.ua.

Что говорят пострадавшие от компании FlixBus

Надежда создала группу в Фейсбуке и Телеграмме, чтобы найти пострадавших от компании. Там, а также в комментариях к ее публикациям в Сети, написало много пользователей, которые имели схожий опыт.

Скриншот с Фейсбук-страницы Надежды Тереховой-Павлик

«Я лично была свидетелем и тем человеком, который пытался остановить автобус, чтобы забрать пассажира из заправки. Это был рейс из Брюсселя в Варшаву, водители — поляки. На заправке все вышли за едой и в туалет. И там собственно на первой остановке в Польше водители отказались остановить автобус, хотя парень бежал за ним, а все пассажиры на всех языках кричали об остановке. Это был такой шок от пережитого, что из автобуса никто больше не вышел на следующих остановках», — написала Наталья Омельчук.

Скриншот с Фейсбук-страницы Надежды Тереховой-Павлик

Скриншот с Фейсбук-страницы Надежды Тереховой-Павлик

Ольга Сердюк рассказала, что ее с дочерью тоже оставили в Вильнюсе, когда они ехали в Варшаву. Все вещи остались в автобусе:

«Сказали остановка 10 минут, мы вернулись через 7 — автобуса уже не было. В Варшаве должна быть пересадка. Хорошо нашлись знакомые, кто приехал ночью на вокзал в Варшаву и забрал наши вещи. Их отдали без всяких вопросов. Знакомые зашли в автобус, уложили все и вынесли…»

«Я во вторник вечером ехала на фликсбасс в Украину. Имела один полупустой чемодан и там были папки с документами в одном отделении, а в другом немного одежды и косметика ежедневная. Была очень удивлена, когда дома открыт чемодан. Замок сломан внутри, все перевернуто и перемешано! Вопрос — когда и где там кто-то смотрел. На границе только просвечивали и не открывали чемоданы», — написала Марьяна Кравчук-Филипчук.

Скриншот с Фейсбук-страницы Надежды Тереховой-Павлик

«Сталкивалась с таким. Знакомый ехал из Беларуси в Будапешт. В Варшаве около полуночи сел в Flix Bus, положил вещи и вышел на перекур, пока садились остальные пассажиры. Курил у дверей. Водитель вошел, захлопнул дверь и уехал, хотя ему стучал в окно. В автобусе осталось все — документы, большая сумма денег, с собой только телефон. В нашем случае все вернули, но двое суток стресса», — рассказала Татьяна Куприянова.

Скриншот с Фейсбук-страницы Надежды Тереховой-Павлик

Скриншот с Фейсбук-страницы Надежды Тереховой-Павлик

Что известно о FlixBus и что говорят в компании

FlixBus принадлежит немецкой компании Flixmobility GmbH (Flix SE). Она специализируется на организации пассажирских автобусных перевозок и была основана в 2013 году в Мюнхене.

На украинском сайте говорится, что компания работает более чем в 40 странах и имеет более пяти тысяч автобусов на дорогах. Там хвалятся удовлетворенностью пассажиров и многочисленными положительными отзывами, однако обвинения в исчезновении чемоданов и многочисленные жалобы клиентов в Сети не комментируют.

Сайт ТСН.ua обратился к FlixBus за комментарием по поводу инцидента. В компании ответили, что сожалеют о неудобствах, котрые испытали пассажиры и работают над тем, чтобы разрешить ситуацию, которую описала Надежда-Терехова Павлик у себя в «Фейсбуке», в пользу всех привлеченных сторон.

«Разочарование и уныние мы полностью понимаем. Мы очень серьезно относимся к каждому инциденту, о котором нам сообщают пассажиры. Поэтому постоянно усовершенствуем наши процессы, чтобы в будущем минимизировать вероятность подобных случаев», — заявили нам в FlixBus.