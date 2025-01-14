"Похитил 27 тысяч евро у начальника ТЦК": будут ли искать мобилизованного на Закарпатье, о котором гудит Сеть

В ТЦК прокомментировали ряд новостей о воровстве крупной суммы.

Сегодня в соцсетях пользователи распространили новость о том, что якобы один из мобилизованных, рецидивист, похитил из кабинета руководителя ТЦК 27 тыс. евро, открыв отмычкой дверь.

Об этом в своем Telegram-канале написала народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

В комментарии для ТСН.ua Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что эту информацию она получила от закарпатских коллег, но уточнила, что подтверждения этому пока нет.

В свою очередь, спикер полиции Закарпатья Анна Дан в комментарии для ТСН.ua сообщила, что в полицию не поступало заявления о краже такой суммы.

После большой огласки ситуацию для ТСН.ua прокомментировали в Закарпатском областном ТЦК.

"Это фейк! Использованы примитивные средства донести ложную информацию. Не указывается место происшествия, фамилия. Абсолютный фейк. В течение получаса на нашей странице будет официальный комментарий", — рассказал ТСН.ua представитель Закарпатского областного ТЦК Сергей Гудак.

Ранее сообщалось о том, что в ТЦК хотели мобилизовать 57-летнего отца, сыновья которого воюют.

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