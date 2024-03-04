Похитил 8-летнюю девочку из дома и затащил в нору: жуткие подробности преступления в Николаевской области

Подозреваемого задержали, вытащив его из землянки, где он был вместе с девочкой.

В Николаевской области из-за циничной мести 50-летнего бездомного мужчины пострадала 8-летняя девочка. Бездомный ее похитил у семьи, из которой недавно его выгнали. Девочку он силой притащил к норе с люком, которая была обустроена среди сорняков в безлюдном месте в нескольких километрах от села.

Подробности в комментарии для ТСН.ua рассказали жители села Лепетиха Березнеговатского общества, ситуацию также прокомментировала пресс-служба полиции Николаевской области.

"Все началось с того, что в свое время бабушка этой девушки познакомилась с мужчиной. Он пришел жить в эту семью, был сожителем этой бабушки. Но, как выяснилось, он нигде не работал, вел аморальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем", — рассказал нам один из жителей села Лепетиха.

Подземный тайник, куда подозреваемый затащил девочку. Фото со страницы И. Блошко в Facebook.

И добавил: " Впоследствии сын женщины выгнал этого мужчину из дома, потому что для детей был плохой пример. Все это было где-то за месяц-два до похищения ребенка. Очевидно, этот бездомный решил отомстить семье и похитил ребенка. Потом, когда девочка была похищена, ее поисками занимались и правоохранители, и местные жители. Насколько я слышал, то крестьяне вроде бы подсказали правоохранителям локацию, которую следует прочесать".

Как выяснилось, эта история получила резонанс в соцсетях, где пользователи предположили, что подозреваемый мог обустроить подземный тайник специально для того, чтобы он ему помогал в его преступлениях. При этом жители села это в определенной степени опровергают.

"Все очень банально. Он обустраивал нору для того, чтобы ему было где жить", — рассказали в селе Лепетиха.

В свою очередь, правоохранитель, бывший старший следователь милиции Баштанского района Николаевщины Игорь Блошко достаточно откровенно рассказал подробности этой истории.

"Да, нашли. В 6 километрах от населенного пункта в выкопанном в земле бункере. Казалось бы случайно, но не случайно, а закономерно, потому что обследовали все очень добросовестно. Ночью, именно этот участок прошли и не заметили. Местные помогали искать, тоже по этому участку прошли мимо. По второму кругу днем, изучая территорию более подробно, один из баштанских оперов наступил на траву, а она сдвинулась. Это была замаскированная крышка бункера, который выкопал в земле преступник. Туда, а он там с девочкой", — сообщил Игорь Блошко .

Так выглядел тайник изнутри. Фото со страницы И.Блошко в Facebook.

И добавил: "Задержали на месте эту скотину, освободив из его лап малолетнюю пострадавшую. Благодаря Богу и полиции девочка жива и здорова. Не известно, что могло сней произойти, если бы медлили, потому что намерения у преступника были... Бомжара выкрал ребенка из дома и тянул ее насильно с собой до укрытия. Сейчас оно арестовано. Девочке оказывается психологическая и медицинская помощь".

В норе был вместе с девочкой

По официальным данным правоохранителей, мужчина насильно принес девочку в подземный тайник, который был им обустроен за пределами села.

В пресс-службе полиции Николаевской области так рассказывают подробности этой детективной истории: "Вечером 1 марта в отделение полиции № 2 Баштанского районного управления поступило сообщение о том, что около 20:00 в одном из сел Березнеговатской общины из дома внезапно исчезла 8-летняя девочка. Полицейским родные заявили, что имеют подозрения, что ребенка мог похитить бывший сожитель ее бабушки, длительное время проживавший вместе с семьей".

Правоохранители организовали штаб по поиску ребенка, были задействованы не только полицейские, но и военные, и кинологи, и местные жители.

"В результате активных поисков и принятых оперативно-розыскных мероприятий за пределами села полицейские вместе с местными нашли замаскированный тайник под землей, в котором скрывался злоумышленник вместе с похищенной девочкой. Ребенка полицейские сразу забрали и отвезли в медучреждение. Обидчика же доставили в полицию, где следователи задержали его", — сообщила полиция Николаевской области.

Мужчине объявлено подозрение в похищении ребенка. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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