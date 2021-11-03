Похититель 4-летней девочки, которую три недели разыскивали по всей Австралии, не причинил ее вреда — врачи

Ее обидчика избили в камере после ареста, когда другие арестанты узнали, что он совершил.

Ребенка, пропавшего три недели назад, живого и здорового нашли в Австралии. Ее судьбой проникался весь континент, а теперь все ломают голову – зачем ее похитили, и что с ней происходило в течение этих недель.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Пропал ребенок Клео Смит, четыре года – такими плакатами уже три недели завешены дороги Западной Австралии. История, по которой можно снимать триллер. Ребенок в розовой пижаме исчез ночью из палатки, со спальным мешком.

Родители не находят места от горя. Полиция сразу же разворачивает масштабные поиски – прочесывает побережье, где отдыхала семья, опрашивает местных. Судьбой маленькой Клео обеспокоена вся Австралия. С каждым днем шансы найти ее живой и здоровой – уменьшаются.

«Когда имеешь дело с такими вещами, надеешься на лучшее, но ждешь худшего», – рассказывал тебе премьер-министр западной Австралии Марк Макговен.

К поискам подключились детективы и судмедэксперты. Правоохранители с первого же дня не исключали версии, что Клео похитил кто-то. За информацию о местонахождении ребенка объявили награду в 750 тысяч долларов. И вот кто-то дает копам информацию, в которой они не уверены сами. Просто едут проверять, обыскивать один из небогатых домов того же города, неподалеку от дома, где Клео родилась, где ждали любых новостей от полиции ее охваченные горем родители.

На видео сняли секунды спасения, Клео выносят на руках и через несколько секунд после этого ее голос услышит мама.

«Можете себе представить, как они были поражены, как они были счастливы. Все так быстро произошло, что они ничего не знали, не подозревали. Мы сами не подозревали, что найдем ее там», — рассказывают в полиции.

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Первая фотография Клео — из госпиталя, ее сразу же везут туда, чтобы проверить — все ли с ребенком хорошо. И с облегчением сообщают, ей не нанесли никакого физического ущерба. 36-летнего владельца дома — арестовали, подробности о нем не сообщают. Соседи говорят, он ни с кем в районе не общался, хоть и прожил там большую часть жизни. Говорят, будто за считанные часы из камеры, где держали мужчину, его пришлось доставлять в больницу, потому что другие заключенные, узнав о том, за что его задержали, избили его.

«Я знаю, что сейчас вся страна ужасно счастлива тому, как все закончилось. Мы никогда не теряли надежду. Родители Клео, я это знаю, наверное, никогда не теряли надежду», — добавляют копы.

Все эти три недели Клео от родителей отделяло – три километра. Общение с прессой они сейчас избегают. С ребенком, уверяют полицейские, сейчас все хорошо, он бодр и счастлив вернуться домой.

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