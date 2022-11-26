Похлебка из вареных ремней и борщ из лебеды: в Одесской области воссоздали пищу времен Голодомора

Суп из вареных ремней, борщ из лебеды и каша из цвета акации — в Одесской области по архивным записям сделали пищу времен Голодомора.

В общей сложности семь самых распространенных блюд из того, что можно было найти на полях и в лесах. От геноцида в Одесской области больше всего пострадали северные районы, поэтому показания и рецептуру привезли оттуда повара одесского профучилища. Именно они положили начало проекту «Несокрушимые Голодомором».

Об этом информирует ТСН.

На столе, где обычно учат готовить современные блюда, – необычные ингредиенты. Здесь и сено с лебедой, и жмых с перетертым зерном, и подгнил картофель. Старший мастер Людмила привезла эти продукты из своей деревни, где 90-лет назад царил голод. Из них воссоздадут блюда, которые спасали людей от смерти.

Измельченный кожаный ремень тогда многим заменял мясо. Его варили по два-три часа, чтобы у воды появился хотя бы какой-нибудь привкус. Если в бульон из ремня добавляли лебеду, выходил борщ.

Коржики заменяли хлеб, потому что из-за конфискованного зерна муки не было. Делали еще матержаники – их выпекали из картофельной шелухи перемешанных с отрубями. Когда цвела акация – собирали цветочки, из которых потом готовили кашу.

Все блюда – без соли, которая была дефицитом. Женщинам приходилось пешком идти по 4-5 дней в Одессу, чтобы выменять ее.

Рецепты этих блюд восстановили кропотливым трудом в архиве. Там искали воспоминания тех, кто пережил Голодомор.

На приготовление всех этих блюд Людмила с помощницей потратили несколько часов. Хотят, чтобы люди поняли, как тяжело было тогда украинцам.

Все семь блюд сносят в комнату, где студенты создали небольшой мемориал с картой сел Одесщины, где крестьян косил голод. И оставляют рядом с деревом, где вместо листьев воспоминания тех, кто пережил геноцид.

Напомним, что депутаты федерального собрания Германии готовы признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинской нации. От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зерновые регионы. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна.

Ранее парламенты Ирландии и Молдовы признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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