Поход в кино, на выставку или поездка на экскурсию: чем заинтересовать ребенка во время осенних каникул

Каникулы — прекрасная возможность провести время с семьей.

Украинские школьники — на пороге осенних каникул. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в разных регионах учебные заведения идут на отдых в разные даты. Каникулы — это хорошее время для детей, чтобы набраться сил и отдохнуть перед новым учебным семетром. Из-за некоторых карантных ограничений возможностей для отдыха стало немного меньше, но несмотря на это — время интересно провести нужно.

ТСН.ua подготовил несколько идей, чем заинтересовать ребенка во время осенних каникул.

Культурная программа

Каникулы — хорошая возможность сделать то, на что часто не хватает времени во время учебной недели. Так, с детьми можно посетить музей, выставки, театры или кино, зоопарк. В Интернете можно заранее посмотреть афиши, купить билеты — запланировав таким образом культурную программу. Важно, чтобы ребенок самостоятельно выбрал то, что ему больше угоден.

Поездка в другой город

Если в своем городе вы уже как рыба в воде, можно поехать в другое место. Можно поехать не в какую-то туристическую мекку, а даже в маленький городок рядом. Поверьте, он вас тоже удивит. Это может быть как короткое однодневное путешествие, так и на несколько дней — все зависит от желания. Дети из таких путешествий привезут невероятно много впечатлений.

Прогулки на свежем воздухе

Каникулы — идеальное время провести время всей семьей, если родители, конечно же, имеют такую возможность. Осень хорошая пора для пеших прогулок в парке или лесу. Для прогулок на длинные дистанции идеально подойдут велосипеды. Можно вволю покататься, а потом еще и устроить пикник. Ну, или попить на природе горячего чая или какао.

Настольные игры и пазлы вечером

Если же родители днем работаю, а потому не имеют много времени, чтобы провести его с детьми, — выделите для этого вечер. Желательно — не один. Провести время с дить можно за составлением пазлов или настольными играми. Это хорошая возможность вместе провести время. Такие семейные вечера сближают и безусловно принесут много теплых эмоций.

Позвольте запрещено

Позвольте ребенку во время каникул то, что запрещали в течение года. Нет, не стоит это превращать в неделю вплетения всего — чего только душа пожелает. Если обычно ребенок не употребляет сладостей или какую нездоровую пищу, позвольте ему съесть немного сладостей или пиццу. Позвольте немного позже лечь спать и немного дольше поиграть игры, например. Покажите ребенку, что запрет не страшен.

В село вблизи Чернобыля или в казацкое войско возле Луцка - куда отправить ребенка на каникулы

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