Похолодание шокировало украинцев: какой будет погода 2 апреля и до конца месяца

Похолодание в Украине / © ТСН

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Апрель в Украине начался с дождей. Но какую бы погоду ни принес этот месяц, синоптики все равно называют его лучшим в году. Почему?

А еще о том, когда дождь прекратится, выглянет солнце и какой будет погода 2 апреля — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Погода 2 апреля

Апрель встретил украинцев дождями, что, собственно, и не очень изменится 2 числа. Практически повсюду будут дожди, от небольших до умеренных. Разве что в западных областях во второй половине дня среда осадки прекратятся. Такой прогноз у себя в телеграме обнародовала синоптик Наталья Диденко.

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Также она отмечает, что на севере и западе 2 апреля ожидается сильный ветер северных направлений, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха высокой предполагается в восточных областях, в южной части и Днепропетровской области: там днем будет до +14+19 градусов. В центральных областях в течение дня +10+14 градусов, а вот в Винницкой области только +7+11 градусов. В западной части преимущественно холодно, +9+12 градусов. Однако приятно удивят Волынь и Ровенщина: там будет теплый островок до +12+16 градусов. Самыми холодными ожидаются северные области: днем всего +7+9 градусов.

Погода в Киеве 2 апреля

В Киеве 2 апреля ожидается мокрая погода с периодическим дождем. Внимательно — в столице будет порывистый сильный ветер и низкая температура воздуха: днем до +9 градусов.

Однако ближе к пятнице в прохладных регионах станет теплее, в то время как уже в субботу в западных областях и в воскресенье, 6 апреля, практически повсюду в Украине распространится холодная воздушная масса.

Похолодание в Украине

Похолодание на следующей неделе усилится, будет сопровождатся возможными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом. Прогноз — предварительный и потребуются еще уточнения, отмечает Наталка Диденко. Поэтому, как обычно, внимательно следим за ежедневным развитием синоптической ситуации.

Синоптик рекомендует и дальше держать неподалеку толстые домашние штаны, флисы, пуховые куртки, ботинки на толстой подошве, шапки, в автомобилях проверять состояние резины, наличие лопат, работу «дворников», а метеозависимым людям — более тщательно относиться к здоровью: «каптопрессы», «валидолы», «цитрамоны» пусть побудут неподалеку.

Погода в апреле и мае

Напомним, что ранее другой народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «Главреду» рассказал, какой будет погода в апреле и даже в мае. Он отметил, что в первые дни апреля не стоит ожидать настоящего весеннего тепла, потому что один-два теплых дня будут меняться на два-три прохладных дня, да еще с осадками. Так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки.

Вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью изредка даже возможен небольшой минус, днем умеренный плюс. Вторая часть этой декады будет теплее и без осадков.

Третья декада апреля будет столь же теплой, но дальше температура воздуха немного снизится. Пройдут краткосрочные осадки.

По словам Деркача, даже начало мая не принесет настоящего тепла. Повышение температуры воздуха ожидается только к концу первой десятидневки мая.

Ожидаются осадки. Далее воздух прогреется. Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая будет «сухой». Впрочем, кое-где пройдут кратковременные дожди. В третьей декаде мая температура воздуха снизится, будет влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло. И хотя его нельзя назвать летним, будет достаточно тепло.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОГОДА — ПРОСТО ЖЕСТЬ! Похолодание шокировало украинцев!