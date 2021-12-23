Похоронен дважды: почему снятого на камеры убийства в Павлограде оказалось недостаточно, чтобы посадить виновного

Чтобы доказать убийство своего мужа – жена отважилась на эксгумацию тела любимого.
ТСН.Тиждень вернулась к делу, что показательно для всего государства. Ксения Солонская когда-то жила счастливо с любимым мужем и детьми в Павлограде. Но ночь на первое сентября 2019 года поделила жизнь на «до» и «после». Ее мужа Михаила – горного спасателя – пригласил коллега отпраздновать свое повышение. Уже через несколько часов у бара на улице к Михаилу Солонскому подойдет мужчина и ударит его – один раз. Последние секунды жизни Михаила сняли уличные камеры видеонаблюдения.
Но Ксению будут долгое время убеждать, что смерть наступила в результате хронической болезни сосудов мозга. «Он был командиром спасателей, он просто не мог иметь каких-либо хронических заболеваний, он постоянно проходил профосмотры. Это меня очень смутило», — рассказала вдова погибшего Ксения Солонская.
Этим расследованием журналисты ТСН.Тижня занимаются уже 2 год. Ксения Солонская обратилась в редакцию, потому что смерть из-за болезни сосудов, несмотря на видеодоказательство убийства, подтвердила и судмедэкспертиза. «Он не был здоровым человеком, у него были поражены сосуды, которые могли разорваться в любой момент. Я видел это видео, которое замахивается на него – действительно, бьют и он падает. Дело в том, что если есть удар, то должны быть и телесные повреждения, а их не было. Наша точка зрения такова», — объяснил смерть мужчины заместитель руководителя Днепропетровского бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Савченко.
Ксению такой вывод шокировал. Она добилась эксгумации тела и повторной экспертизы – уже в Киеве.
Подтвердится ли подозрение, что результаты вскрытия подделали, чтобы скрыть от правосудия убийцу? Действительно ли судмедэксперты из Днепра фальсифицировали заключение? Из-за кого Ксения Солонская вынуждена прятаться, а свидетели убийства менять свои показания? И почему ложное заключение эксперта – страшнее убийцы? Резонансное расследование ТСН.Тижня, выведшее на еще одно преступление.
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