Похоронен дважды: почему снятого на камеры убийства в Павлограде оказалось недостаточно, чтобы посадить виновного

Чтобы доказать убийство своего мужа – жена отважилась на эксгумацию тела любимого.

ТСН.Тиждень вернулась к делу, что показательно для всего государства. Ксения Солонская когда-то жила счастливо с любимым мужем и детьми в Павлограде. Но ночь на первое сентября 2019 года поделила жизнь на «до» и «после». Ее мужа Михаила – горного спасателя – пригласил коллега отпраздновать свое повышение. Уже через несколько часов у бара на улице к Михаилу Солонскому подойдет мужчина и ударит его – один раз. Последние секунды жизни Михаила сняли уличные камеры видеонаблюдения.

Но Ксению будут долгое время убеждать, что смерть наступила в результате хронической болезни сосудов мозга. «Он был командиром спасателей, он просто не мог иметь каких-либо хронических заболеваний, он постоянно проходил профосмотры. Это меня очень смутило», — рассказала вдова погибшего Ксения Солонская.

Этим расследованием журналисты ТСН.Тижня занимаются уже 2 год. Ксения Солонская обратилась в редакцию, потому что смерть из-за болезни сосудов, несмотря на видеодоказательство убийства, подтвердила и судмедэкспертиза. «Он не был здоровым человеком, у него были поражены сосуды, которые могли разорваться в любой момент. Я видел это видео, которое замахивается на него – действительно, бьют и он падает. Дело в том, что если есть удар, то должны быть и телесные повреждения, а их не было. Наша точка зрения такова», — объяснил смерть мужчины заместитель руководителя Днепропетровского бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Савченко.

Ксению такой вывод шокировал. Она добилась эксгумации тела и повторной экспертизы – уже в Киеве.

В Павлограде жена уже второй год ждет результатов экспертизы эксгумированного тела мужа, чтобы доказать его убийство

Подтвердится ли подозрение, что результаты вскрытия подделали, чтобы скрыть от правосудия убийцу? Действительно ли судмедэксперты из Днепра фальсифицировали заключение? Из-за кого Ксения Солонская вынуждена прятаться, а свидетели убийства менять свои показания? И почему ложное заключение эксперта – страшнее убийцы? Резонансное расследование ТСН.Тижня, выведшее на еще одно преступление.

Читайте также:

Жену вывел из автобуса и расстрелял, а ребенка душили вместе: в Хмельницкой области осудили мужчину и его любовницу

Внезапно стало плохо: под Киевом женщина почти двое суток пролежала на полу

К военкомату шагом марш: какие документы необходимо подавать женщинам, чтобы стать на военный учет