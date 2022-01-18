Похоронили с любимой игрушкой: на Запорожье простились с убитым двумя рецидивистами 11-летним мальчиком

Мужчин взяли под стражу по решению суда.

Два месяца под стражей — такая мера избрана обоим подозреваемым в убийстве 11-летнего мальчика на Запорожье.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Мальчик жил с бабушкой в селе Якимовка, отсюда его и похитили, и перевезли в соседнюю Радивоновку. Тело мальчика нашли в погребе возле аккуратного дома.

Откуда полиция получила информацию, что именно здесь находится пропавший ребенок, не разглашают. Максим Самофалов пропал еще 5 месяцев назад. Следователи утверждают, его похитили, а впоследствии убили. В этом подозревают двоих мужчин — им 46 и 25 лет. Один – житель Радивоновки, другой из соседнего села. Мотивы убийства совсем неизвестны, следователи разглядывают несколько версий. Одна из них - мальчика похитили, чтобы поиздеваться над ним. Правоохранители предполагают: Максим знал своих обидчиков.

Почти 5 месяцев пропавшего мальчика разыскивали полиция и волонтеры. Тело нашли только сейчас.

Подозреваемых задержали в одной из квартир Запорожья. Накануне младшего из них – 25-летнего мужчину суд отправил под стражу. Арест на два месяца получил сегодня и второй – 46-летний мужчина. Максима Самофалова похоронили сегодня в его родной Якимовке. На могилу бабушка принесла его любимую игрушку.

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