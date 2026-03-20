Похороны Филарета: когда состоятся и какими были последние дни патриарха

Патриарх Филарет / © Associated Press

Стало известно, где и когда состоится прощание с почетным патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом, который скончался на 98-м году жизни. Настоятель Владимирского собора Киева Борис Табачек также рассказал о последних днях жизни патриарха.

Об этом он сообщил в комментарии ТСН.ua.

Дата похорон Филарета

Похороны Филарета могут состояться в воскресенье, 22 марта.

«Детали прощания будет решать Священный Синод. До 18.00 20 марта этот вопрос будет решен. Скорее всего, похороны состоятся на третий день. Во Владимирском соборе будет отпевание», — рассказал Табачек.

Последние дни жизни Филарета

Он добавил, что патриарх находился на лечении в медучреждении «Феофания». Священники из Владимирского собора общались с Филаретом за два дня до его смерти.

«Он разговаривал, был в хорошем настроении, наставлял. Говорил, что надо мириться со всеми, надо иметь любовь. Говорил, что без вашей молитвы пост не полезен. Когда врачи спросили у него о самочувствии, то он им тоже говорил о любви, что без любви ничто не приносит пользу. Такими были его последние дни», — рассказал настоятель Владимирского собора.

Напомним, патриарх Филарет умер 20 марта в возрасте 97 лет. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что причиной смерти стало обострение хронических болезней. Он также отметил определяющую роль Филарета в истории украинского православия, в борьбе за автокефалию и создании ПЦУ. В Церкви выразили соболезнования близким покойного и призвали верующих к молитве. Детали прощания обещали обнародовать позже.

Ранее, 9 марта, Филарета госпитализировали в одну из киевских больниц из-за обострения хронических болезней.