Похороны Навального в Москве: как происходило прощание и что говорили россияне (фото, видео)

В Москве на Борисовском кладбище похоронили оппозиционера Алексея Навального. В ряде городов, в частности в Екатеринбурге и Новосибирске, на импровизированных акциях памяти задерживают людей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

В церковь, в которой проходили похороны Алексея Навального, выстроилась многокилометровая очередь, однако внутрь все равно впускали только родных и близких, а еще - иностранных дипломатов.

За оградой стояли другие россияне. Вдовы и детей Навального в церкви не было, потому что их нет в России. Юлия Навальная прощается с мужем постом в соцсетях, как и его брат.

Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Путина уголовно ответственным за смерть Навального, который официально умер в колонии от тромба. Его тело долго не выдавали матери, пытались шантажировать ее, требуя тайного захоронения.

Похороны Навального

По дороге от церкви к кладбищу люди скандировали: "Нет войне".

Россияне просили пропустить их в кладбище, но пускают не всех. Тело оппозиционера опустили в могилу под песню Фрэнка Синатры и финальную мелодию из "Терминатора-2".

В то же время россияне не готовы протестовать и идти на Кремль, потому что мол "пришли грустить".

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Напомним, дочь Немцова призвала отреагировать на смерть Навального помощью Украине.

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