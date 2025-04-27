Похороны Папы Римского: день, когда понтифик сделал для Украины больше, чем за последние три года

похороны Папы Франциска стали важным днем мировой политики / © Associated Press

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Политическая интрига достигла кульминации в конце недели, когда главы полусотни государств прибыли на похороны Папы Римского Франциска. Президент США Дональд Трамп накануне не исключил, что после похоронной мессы может встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом рассказала корреспондентка Нелли Ковальская в эфире ТСН.Тиждень.

Встречи в Риме

Сможет ли прибыть в Рим сам президент Украины, до последнего момента было непонятно. Возможно, он ожидал сигнала после встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. И этот сигнал, похоже, получил, потому что в субботу утром весь мир увидел фото, как президенты Украины и США доверительно разговаривают в базилике Святого Петра. Наедине, глаза в глаза — Зеленский и Трамп встретились на 15 минут еще до начала панихиды.

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Позже состоялась и «встреча четырех» — с участием президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Кира Стармера, Трампа и Зеленского.

«Сами кадры — достойные голливудского кино. Давай, Владимир, лови шанс! Трамп настороженно бросает взгляд на Макрона. инстанции. Разговор, который планировали продолжить уже после панихиды, не состоялся.

Но после этой встречи глава Белого дома впервые предположил, что именно российский диктатор не хочет останавливать войну и обманывает его.

«Возможно, с ним нужно обращаться иначе: из-за „банковских операций“ или „вторичных санкций“. Слишком много людей гибнет!», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Зеленский также в соцсети сообщил, что успели обсудить многое, и поблагодарил Трампа.

В то же время все эти фото тет-а-тет так разнервировали Кремль, что диктаторский спикер Дмитрий Песков сразу же заявил, что Путин вообще готов к переговорам с Украиной без предварительных условий. И об этом якобы сам диктатор сказал Уиткоффу.

Похороны Папы Римского

Похороны понтифика – это день, когда Рим в осаде, а площадь Святого Петра – в окружении. Чтобы увидеть вживую прощальную мессу и отпевание Папы Франциска, люди стекаются на площадь еще с ночи. Кое-кто дремлет в ожидании церемонии, кто-то ищет общения.

По словам Нелли кузнечной, за правопорядком в центре Рима следят тысячи полицейских. Людей направляют специальными полосами, чтобы они могли организованно заполнить площадь Святого Петра. Кроме полицейских за порядком подстерегают специально обученные волонтеры. Как вот Елена и Татьяна, живущие в Италии уже более 20 лет, но в сердце у Украины. Помогать на похоронах обе согласились добровольно. Но не ради Папы, а ради людей.

«Я вам хочу сказать, что не столько он задержался для людей, сколько раньше Папа Войтыла [Иоанн Павел II — ред.], например. Нет такого очень большого сострадания и жалости великого ни у итальянцев, ни вообще у украинцев», — сказала волонтер Елена.

Холод украинцев к папе Франциску на площади очень ощутим. За три дня работы в Ватикане съемочная группа ТСН только раз увидела украинский флаг среди сотен флагов почти всех стран мира. Но после церемонии похорон люди в шутку перешептывались: похоже, за один день собственных похорон папа Франциск сделал для Украины больше, чем за предыдущие три года.

Гроб с телом Папы еще накануне похорон закрыли и запечатали во время специальной церемонии. Он предпочитал, чтобы похороны прошли скромно, как похороны обычного христианина. Но на прощание с этим христианином собралось 250 тысяч человек, 130 официальных делегаций и 50 глав государств.

Одним из первых в ложу официальных лиц вошел президент США Дональд Трамп. Уже со временем его обвинят в нарушении дресс-кода, ведь среди людей в черном он один появился в синем костюме. Через несколько секунд после Трампа на площади появился президент Украины Владимир Зеленский — и площадь взорвалась аплодисментами.

Чтобы эти лидеры сидели рядом, Ватикан даже нарушил вековую традицию. Обычно первые лица рассаживают по алфавиту по названию их государства. Место Зеленского по протоколу должно быть в третьем ряду, впрочем, он был в первом.

Во время мессы за упокой души Франциска молились на латыни под орган и на греческом языке без музыкального сопровождения. На прощании с Папой присутствовали представители разных христианских конфессий. Константинопольский Патриарх Варфоломей даже вознес отдельные молитвы у гроба еще в соборе Святого Петра.

В конце службы присутствующих попросили пожать руки друг другу ради мира. Многочисленные камеры журналистов в этот момент были нацелены на Дональда Трампа. Тот жмет руки соседям, а потом делает шаг, чтобы добраться до Эммануэля Макрона.

Под аплодисменты собравшихся на площади гроб с телом понтифика занесли в собор Святого Петра. Позже ее переместили в храм Санта Мария Маджоре — место последнего упокоения Папы Франциска. Для этой поездки в несколько километров под последние аплодисменты верующих специально переоборудовали «папамобиль».

Погребение Папы Римского Франциска состоялось в присутствии нескольких ближайших кардиналов и без особых почестей. На надгробии Папы Франциска будет только его имя и крест с пастырем и овцой, который он носил при жизни.

«Папу Франциска похоронили в базилике Санта Мария Маджоре. О желании почивать именно в этом храме он сам написал в завещании. Де-юре – это территория Ватикана, де-факто – другой конец города, другой берег реки Тибр. Папа будто сознательно хотел сразу после смерти оказаться подальше от суеты, в частности связанной с организацией конклава, дату которого объявят уже в ближайшее время, сразу после окончания девятидневного траура», — подытожила корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

Дата публикации 21:23, 27.04.25 Количество просмотров 4 ТСН.Тиждень 27 апреля. Украина готовится к миру! Россияне готовят новое наступление! Авторынок сошел с ума