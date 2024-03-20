Похороны под звуки сирен: в Одессе простились с 32-летним медиком, которого убила Россия

В Одессе простились с медиком, погибшим 15 марта во время двойного террористического удара России по городу. Фельдшер Сергей Ротару примчался с бригадой "скорой" на место попадания одним из первых. И когда медики со спасателями оказывали помощь пострадавшим – враг коварно ударил во второй раз.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Черняевой.

Сирена из полутора десятков громкоговорителей в последний раз звучит для фельдшера Сергея Ротару над станцией "Скорой". Именно отсюда он утром 15 марта поехал на вызов к месту попадания вражеской ракеты. И даже успел с напарником посадить в машину одного пострадавшего. А потом россияне попали в то же самое место второй ракетой.

От удара "Искандерами" тогда погиб двадцать один человек. Более ста человек получили ранения, состояние 8 из них остается тяжелым. Коллеги медика говорят - это был не первый выезд Сергея на места вражеских ударов.

Место российского удара в Одессе

"Он работает очень давно почти десять лет. Насколько мы понимаем, все произошло мгновенно, невозможно было сориентироваться, как-то уберечь себя. Светлая память. Я считаю, что он погиб как герой. Нам будет его очень не хватать", - говорит врач Даниил Пикаш.



Сергею Ротару было тридцать два года. Он был на пике своей карьеры - молодой и сильный, но уже опытный. У него осталась жена, двое несовершеннолетних сыновей, мать и тяжело больной отец.

Когда гроб заносили внутрь храма, в городе снова звучала тревога - из-за вражеской баллистики, которая полетела на юг Украины.

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Прощание с медиком

Напомним, ранее в Одессе простились со спасателем, которого во время обстрела убили россияне.

Также депутат считает, что ракетный удар по Одессе корректировали местные предатели. Она призвала СБУ немедленно обнаружить их.

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