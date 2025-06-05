Похож на папу: история жительницы Ровного, которая зачала сына после смерти мужа

В Ровно женщина родила после гибели любимого после гибели любимого / © ТСН

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В Ровно женщина родила младенца, которого зачала уже после гибели его отца на войне. Мужчина в коротком отпуске сдал биоматериал на заморозку, а вскоре его жена получила трагическую весть — любимый погиб. Но она решила осуществить их мечту — родить общего ребенка.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Наталья Гордейчук рассказывала свою с мужем историю из палаты перинатального центра. Здесь она еще в ожидании своего сыночка. Зачатие малыша произошло уже после гибели его отца.

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Наталья Гордейчук / © ТСН

«Мне звонят, что его нет, сельский совет, что он погиб. Я просто кричма кричала, что это не правда», — говорит роженица Наталья Гордейчук.

Стрелок Юрий Гордейчук погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области 21 мая 2024 года. А его сын появился на свет через год — 20 мая.

Супруги Гордийчук давно мечтали о ребенке, но не удавалось, поэтому обратились к медикам и сдали репродуктивные клетки, чтобы провести криоконсервацию.

Юрий Горидейчук / © ТСН

«Большое желание было у нее и у мужа, Юру только раз я его видел, я видел, что он очень хочет», — говорит акушер-гинеколог перинатального центра Ривненской области Виктор Лесик.

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«Он сдал материал и уже через несколько дней он ехал в Донецкую область, на передовую, и он понимал и он говорил, что может оттуда не вернуться, он очень хотел иметь детей и она обещала, что она реализует это желание и он будет отцом», — говорит врач-репродуктолог, акушерка-гинеколог Центра репродукции Ирина Царук.

Из-за переживаний и стресса во время беременности возникла угроза прерывания, впрочем врачи ребенка сохранили. Маленький Юрий родился с весом 3 кг 150 граммов, ростом 52 сантиметра, похож на своего отца.

Сейчас Наталью с малышом уже отпустили домой. Она пока не готова общаться с прессой, не хочет лишнего внимания. Медики же говорят, все больше женщин, чьи мужья воюют, спрашивают о процедуре ЭКО с помощью криозаморозки.

Именно в центре репродукции Натальи и провели экстракорпоральное оплодотворение. Здесь, как и многих частных клиниках, биоматериал военных хранят бесплатно. В этом году еще и подписали договор с НСЗУ — репродуктивные теперь услуги финансирует государство.

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«Клетки хранятся за бюджетные средства до конца военного положения, затем в течение 6 месяцев военнослужащий, или пациент он должен обратиться с заявлением о продлении их хранения например за его средства, за его счет. Если человек погиб, или признан пропавшим без вести, тогда эти клетки будут храниться в течение 3 лет», — говорит директор департамента медицинских услуг Минздрава Евгений Гончар.

Кроме этой клиники, с НСЗУ в Украине сотрудничают еще 17 — частных и государственных. Поэтому военному, чтобы сдать биоматериал, не обязательно ехать домой.

Медики рассказали нам: Наталья уже готовится к крещению маленького Юрия. Так, как она и мечтала с любимым мужем Юрием.

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