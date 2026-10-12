ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
592
Время на прочтение
2 мин

"Походу мы умрем": в Киеве разразился скандал из-за закрытого убежища во время ракетного удара

По одной из версий, убежище не открылось из-за отсутствия электричества.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Киеве разразился скандал из-за закрытого убежища

В Киеве разразился скандал из-за закрытого убежища / © Associated Press

В Киеве разразился скандал из-за закрытого укрытия во время ракетного обстрела столицы со стороны РФ. В Сети публикуют видео, как женщина с детьми бежит к укрытию на Оболони, но оно оказалось закрытым.

По дороге дети испуганно восклицают: «Походу мы умрем». Женщина успокаивает их, говоря, что все будет хорошо. Но уже возле укрытия и она не сдерживает эмоций и слов, потому что укрытие оказалось закрытым.

По одной из версий, бомбоубежище на улице Приречной, 9 было закрыто из-за отсутствия электроэнергии. Местные жители сообщают, что во время ракетной атаки РФ (10 октября) укрытия были закрыты на проспекте Ивасюка, 1, проспекте Оболонском, 16, проспекте Ивасюка, 17А, улице Героев Днепра, 16Б и в других местах района.

Граждане спрашивают, почему замки на укрытиях не подключены к источнику бесперебойного питания, ведь под угрозой оказались жизни десятков людей, которые не смогли попасть в убежища.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА сообщают, что убежище по адресу Приречная, 9 было закрыто, но почему его не открыли, советуют спросить у управляющей компании Оболонского района.

Как только стало известно об инциденте, на место выехали представители департамента, и укрытие на тот момент было открыто. «Почему укрытие было закрыто, стоит спросить у управляющей компании. Сомнительно, что оно было закрыто из-за отсутствия электроэнергии. В таком случае двери должны оставаться открытыми. Вероятно, была какая-то другая причина: когда люди пользовались дверью, на мониторе светилась панель, то есть версия об отсутствии света под вопросом», — поясняют ТСН.ua в департаменте.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) заявляют, что их позиция принципиальна и неизменна. «Доступ к укрытиям во время воздушной тревоги должен быть беспрепятственным для всех. Если же подобные случаи имеют место или укрытие закрыто, существует четкий алгоритм действий. Необходимо немедленно обращаться в Национальную полицию для фиксации нарушения, после чего уже выясняется причина, по которой оно (убежище) закрыто», — сообщили ТСН.ua в КГВА.

Известно, что люди, которые не смогли укрыться во время ракетной угрозы, так и сделали: обратились в полицию по поводу административного правонарушения. Когда на место (Приречная, 9) прибыли полицейские, люди уже находились в укрытии. На место пришла консьержка и открыла дверь.

«По информации полицейских, к моменту прибытия по вызову — дверь уже была открыта, и заявительница находилась внутри. Пообщавшись с ней, было установлено, что после того, как женщине не удалось открыть вход, вслед за ней спустилась другая жительница, которая набрала код на этих дверях в подъезд, и они открылись», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie