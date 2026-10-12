"Походу мы умрем": в Киеве разразился скандал из-за закрытого убежища во время ракетного удара

В Киеве разразился скандал из-за закрытого убежища / © Associated Press

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В Киеве разразился скандал из-за закрытого укрытия во время ракетного обстрела столицы со стороны РФ. В Сети публикуют видео, как женщина с детьми бежит к укрытию на Оболони, но оно оказалось закрытым.

По дороге дети испуганно восклицают: «Походу мы умрем». Женщина успокаивает их, говоря, что все будет хорошо. Но уже возле укрытия и она не сдерживает эмоций и слов, потому что укрытие оказалось закрытым.

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По одной из версий, бомбоубежище на улице Приречной, 9 было закрыто из-за отсутствия электроэнергии. Местные жители сообщают, что во время ракетной атаки РФ (10 октября) укрытия были закрыты на проспекте Ивасюка, 1, проспекте Оболонском, 16, проспекте Ивасюка, 17А, улице Героев Днепра, 16Б и в других местах района.

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Граждане спрашивают, почему замки на укрытиях не подключены к источнику бесперебойного питания, ведь под угрозой оказались жизни десятков людей, которые не смогли попасть в убежища.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА сообщают, что убежище по адресу Приречная, 9 было закрыто, но почему его не открыли, советуют спросить у управляющей компании Оболонского района.

Как только стало известно об инциденте, на место выехали представители департамента, и укрытие на тот момент было открыто. «Почему укрытие было закрыто, стоит спросить у управляющей компании. Сомнительно, что оно было закрыто из-за отсутствия электроэнергии. В таком случае двери должны оставаться открытыми. Вероятно, была какая-то другая причина: когда люди пользовались дверью, на мониторе светилась панель, то есть версия об отсутствии света под вопросом», — поясняют ТСН.ua в департаменте.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) заявляют, что их позиция принципиальна и неизменна. «Доступ к укрытиям во время воздушной тревоги должен быть беспрепятственным для всех. Если же подобные случаи имеют место или укрытие закрыто, существует четкий алгоритм действий. Необходимо немедленно обращаться в Национальную полицию для фиксации нарушения, после чего уже выясняется причина, по которой оно (убежище) закрыто», — сообщили ТСН.ua в КГВА.

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Известно, что люди, которые не смогли укрыться во время ракетной угрозы, так и сделали: обратились в полицию по поводу административного правонарушения. Когда на место (Приречная, 9) прибыли полицейские, люди уже находились в укрытии. На место пришла консьержка и открыла дверь.

«По информации полицейских, к моменту прибытия по вызову — дверь уже была открыта, и заявительница находилась внутри. Пообщавшись с ней, было установлено, что после того, как женщине не удалось открыть вход, вслед за ней спустилась другая жительница, которая набрала код на этих дверях в подъезд, и они открылись», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

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