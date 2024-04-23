Похоже на месть: юрист о последствиях решения о консульских услугах за рубежом

Юрист отмечает, что не оправдывает и не защищает уклонистов. Но из-за таких действий Украина может потерять десятки тысяч своих граждан.

Лишение консульских услуг украинских мужчин за границей напоминает не эффективную меру для усиления мобилизации, а банальную месть для уехавших из Украины уклонистов.

Такое мнение высказал юрист и правозащитник Александр Павличенко в разговоре с Маричкой Падалко и журналистками ТСН.

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Юрист считает, что вообще закрытие границы для военнообязанных мужчин – это было неправильное действие, потому что оно было рассчитано на достаточно короткий период войны, год-полтора – не больше.

"Но когда война длится два года, два плюс, это может быть пять лет, то это закрытие границы уже кажется нелогичным, это первое", – говорит Павличенко.

Что касается запрета на консульские услуги за границей, то, по его мнению, такие действия были бы логичны весной или летом 2022-го года.

"Когда говорилось именно о том, чтобы не было такого потока уклонистов и, соответственно, это было бы оговоркой... в такой степени, которая направлена в будущее. Но мы сейчас уже находимся в третьем году широкомасштабной войны. И эти действия, которые бы имели оправдание в начале... на сегодняшний день кажется немного иррациональным.

Павличенко отмечает, что не оправдывает и не защищает уклонистов. Но есть еще одна проблема, о которой предупреждают демографы – Украина потеряет десятки тысяч своих граждан, которые просто отойдут от нее.

"Возможно, это не самая героическая группа населения, но Украина не создала стимулов и мотивации... Это будет проигрыш Украины и имиджевый, и в понимании того, что Украина на самом деле не является совершенно правовым государством, которым она себя провозглашает", — подытожил юрист.

Напомним:

МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям от 23 апреля временно прекратить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

В Сети раскритиковали известие о прекращении консульских услуг мужчинам.

Финансовый эксперт и блогер Сергей Фурса считает, что такие действия усугубит демографическую проблему, если эти мужчины не вернутся домой хотя бы после войны.

В МИД ответили на самые распространенные вопросы об ограничении консульских услуг за рубежом

ТСН.ua собрал все подробности о решении и спросил мнение юриста, не является ли это нарушением прав граждан Украины.

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ОГРАНИЧЕНИЕ консульских услуг ДЛЯ МУЖЧИНЫ! Юрист дал развернутые ответы, как это будет работать