Похожие не только снаружи: самые старые украинские близнецы удивили историей своей жизни

Сейчас им по 87 лет, но их возраст выдает только паспорт.

87-летних черновицких бабушек Веру Хвиюзову и Надежду Берегеч роднит не только общая внешность. Они также одинаково активны и позитивно настроены, и именно это называют секретом своего долголетия. Кроме того, женщины одновременно вышли замуж, в одно время родили детей и даже правнуки у них - сверстники.

Об этом идет речь 20 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Перед визитом съемочной группы Вера и Надежда долго прихорашивались и выбирали блузки в шкафу – они у близнецов тоже одинаковые. Старшая на 15 минут сестра отличает свою по булавке в одежде.

Также читайте Близнецы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Они родились в Донецке в 1934 году, в трудные времена после голода. Обе были очень маленькими и некоторые врачи в роддоме даже не надеялись, что они выживут.

Небеса послали им не только похожую внешность, но и судьбу. Женились сестры почти одновременно. "Она вышла замуж — через полгода я знакомлюсь с парнем и через 4 месяца тоже выхожу замуж", — рассказывала одна из близнецов, Надежда Берегеч.

Впоследствии у обоих родились дочери с разницей в 9 месяцев.

Впервые сестры разлучились, когда им было по 33 года – Надежда переехала с мужем в Черновцы. Судьба воссоединила близнецов только через 47 лет, когда на Донбассе началась война. Вера переехала к сестре и с тех пор они не расстаются.

Не ссорятся они даже на кухне, где, как говорится, двум хозяйкам тяжело ужиться. А на их фирменный ореховый кекс собирается вся большая семья: четверо детей, внуки и правнуки.

"Они живут одна ради другой", — говорит внучка Александра.

"Их секрет в том, что они очень жизнерадостны, положительны", — отметила другая внучка, Татьяна.

Своим позитивом сестры заряжают всех окружающих. Неразлучные бабушки – звезды в своем районе. Некоторые автомобили останавливаются, чтобы сфотографировать двух таких похожих старушек.

Сестер уже внесли в национальный реестр рекордов как самых старших близнецов в Украине. Сейчас им по 87-м лет, но возраст выдает разве что паспорт. Теперь они хотят установить еще один рекорд – как столетние близнецы. А еще – мечтают, что скоро закончится война и они успеют наведаться в такой родной и мирный Донецк.

Секрет долголетия: черновицкие бабушки Вера и Надежда – самые старшие близнецы в Украине

Читайте также: