Вы точно замечали, как уменьшаются в размерах пирожные или хлеб, или в бутылках мало молока.

Шринкфляция – слово, которое, наверное, мало кто знает, но каждый день чувствует на своих кошельках. Вы ведь точно замечали: как уменьшаются в размерах пирожные или хлеб, или в бутылках мало молока. При этом цены остаются неизменными, или медленно, но повышаются.

Как и зачем маркетологи и производители пытаются нас обмануть, можно ли их за это наказать, корреспондентка ТСН Елена Лоскун разбиралась.

Похудевшие бутылки молока и переполовиненные пакеты сахара. Почему продукты мы покупаем уже не литрами и килограммами?

В магазин мы отправляемся вместе с Мариной Александровой. Она фудблогерка, известная в соцсетях как "Бешеная". Следовательно, пробовать новое — ее хобби и работа одновременно.

Как уменьшается вес, а цены – нет Марина наблюдает каждый день. Да что там в магазине. Теперь даже в кафе салаты не прилагают, говорит Марина.

То, чему удивляется Марина, специалисты называют шринкфляцией. От английского шринк – сокращаться. Фактически – это маркетинговый ход производителей. Чтобы и заработки не потерять, и клиентов не потерять.

Скриншот с видео ТСН

Для примера возьмем молоко. Из-за затрат на корма и содержание скота только в этом году оно подорожало на 36 процентов. Соответственно, должна подняться цена и то, что попадает на полки. Но пугать покупателей магазины не хотят, следовательно, выдвигают производителям требования — дорогой товар на реализацию брать не будут. И именно на этом этапе начинаются маркетинговые уловки: цена как будто остается неизменной, а вес или объем упаковок уменьшаются. И так, например, масло, которое должно было бы подорожать гривен на 20, остается со старой ценой.

И еще один пример – выпечка и кондитерские изделия. К примеру, раньше кусок порционного торта был 200 граммов. Теперь — стал 100. Покупатель вместо одного, но большого берет два. По той же или похожей цене. А кажется, что выгоднее.

“Они берут маленькие тортики – ну не 22-ю, а 17-ю форму и тоже нарезают. И у вас уже кусочек будет такой узенький маленький треугольничек. У них указан вес 100 граммов и они продают за вес. Но покупателю, когда он берет кусочек, цена ему ниже”, — говорит Наталья Россинская.

Наталья владелица кондитерского цеха. Признает — ингредиенты на производство ее сладкой продукции действительно значительно подорожали, но сама против маркетинговых уловок, так что вскоре вынуждена будет поднять цены.

Мировой тренд на уменьшение упаковок, веса и других маркетинговых крючков для покупателей действительно начался еще несколько десятков лет назад. Вот видео, которое мне снял знакомый из США в одном из техасских магазинов. Странная грамовка здесь на большинстве упаковках снеков, круп и бобовых.

Шринкфляцией в Соединенных Штатах в этом году возмущался даже президент Джо Байден. И призвал производителей прекратить закрывать глаза покупателям.

“В пакете с чипсами стало меньше чипсов. Но с нас берут как за обычную порцию. И как любителя мороженого меня больше всего бесит, что порции мороженого уменьшились в размере, но не в цене”, — говорит Джо Байден.

Бороться с маркетинговыми выходками уже начали некоторые супермаркеты Германии и Франции. На полках они размещают информацию-предупреждение о фактической маскировке увеличения цен благодаря уменьшению упаковок.

Скриншот с видео ТСН

Бороться со шринкфляцией пробовали и в Украине. Еще зимой 2021 года на сайте президента появилась электронная петиция. С требованием запретить недолитры и недокилограммы. Однако необходимое количество она для рассмотрения тогда так и не насобирала.

В правительстве недовольство людей понимают, но говорят: шринкфляция закон не нарушает.

Сама шринкфляция не является обманом, потому что в конечном итоге эти обновленные, потенциально уменьшенные объемы или вес она отмечается на упаковке. У нас есть законодательство об информировании потребителей, есть четкие правила маркировки. И производители не нарушают”, — говорит заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Скриншот с видео ТСН

В парламенте же обещают ужесточить защиту потребителей. И законодательно закрепить требование — если товар продается в меньшей упаковке, на ценнике обязательно должна быть дополнительно указана его стоимость за килограмм или литр. Некоторые супермаркеты это уже делают, но добровольно.

Ну а пока для покупателей есть только один совет – внимательно изучать маркировку и ценники. Тем более привычные для нас литровые бутылки на полках все же можно найти.

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