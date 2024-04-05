Поиски Patriot, заявления Кулебы и Столтенберга: получит ли Украина помощь от НАТО

Германия немедленно будет искать систему Patriot для Украины. Об этом на встрече Совета Украина- НАТО в Брюсселе заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Именно противовоздушная оборона была ключевой темой. Как отметил наш чиновник — он хотел погрузить коллег в строгую реальность жителей Харькова, Одессы и Львова.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко.

Что говорил Кулеба на встрече Совета Украина-НАТО

По случаю 75-летия создания НАТО в штаб-квартире Альянса состоялись торжества. С оркестром, разрезанием торта, однако праздничное настроение - определенным образом затмевают вызовы, с которыми сталкивается сейчас самый мощный военно-политический союз в мире.

Самая кровавая со времен Второй мировой войны в Европе продолжается, признаков, что ее конец близок, - нет. Военные успехи Украины сменились угрозами ей из-за нехватки вооружения на фоне задержек помощи от ключевых союзников.

Россия и ее экономика - привыкают к ритму войны, пока члены НАТО пытаются наверстать ее в производстве оружия. Сохраняются опасения нового российского наступления и даже прорыва сквозь украинские линии обороны. Подтолкнуть союзников к более активной помощи Украине - не только боеприпасами, но и системами ПВО - в Брюсселе пытался Дмитрий Кулеба. Говорит, только за март по Украине ударили 94 баллистические ракеты.

"Я извинился за то, что порчу праздничное настроение дня рождения НАТО. Но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова. Германия как председатель коалиции противовоздушной обороны инициирует сейчас немедленно анализ всех имеющихся не только у союзников, но вообще в мире систем батарей Patriot и других систем ПВО, и что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину", - сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

Потребности Украины министр озвучивал как за общим столом, так и отдельно коллегам – на двусторонних встречах. А что касается дальнейшего их обеспечения, — в НАТО считают, что роль Альянса в координации помощи Украине следует усилить.

Что предлагает Столтенберг

Генсекретарь предлагает отходить от двусторонних добровольных взносов союзников к коллективным обязательствам в рамках Альянса. Чтобы помогали все и пропорционально своим способностям — то есть ВВП каждой страны в частности. Это более стабильно и предсказуемо, — согласились страны-члены и договорились готовить план. Западные СМИ сообщили и детали, становящиеся отправной точкой этих дискуссий: сто миллиардов евро Украине – на следующие 5 лет. Но это еще может измениться, прежде чем в НАТО придут к компромиссу. Поиски которого только начинаются.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл на встречу глав МИД стран Альянса в Брюсселе 3 апреля / Фото: Associated Press

"Новый формат помощи могут одобрить на саммите в Вашингтоне летом. А будут предшествовать этому дискуссии, причислять ли к нему как взносы — двустороннюю помощь, и какой вообще должна быть общая сумма. Впрочем, дипломаты, общавшиеся с нами на условиях анонимности, настроены на перспективы инициативы — скептически. Несмотря на формальное согласие договариваться. Много разногласий, говорят, уже "на берегу", преодолеть которые — будет сложно", — отмечает Зоряна Степаненко.

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Напомним, ранее эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко также заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне 2024 года члены Альянса, вероятно, не пригласят Украину к вступлению, однако продвижение по этому вопросу все же состоится.

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