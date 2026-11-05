Поисковые работы в Камышевахе продолжаются: число погибших резко возросло, под завалами остается много людей — видео

Россияне обстреляли укрытие с людьми в Комышувасе

Реклама

Уже четвертые сутки продолжается поисково-спасательная операция в Камышевахе Запорожской области. На данный момент подтверждена гибель 40 человек. 15 из них удалось опознать. Чтобы установить личности всех жертв, потребуется ДНК-экспертиза, поскольку тела сильно изуродованы.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Реклама

2 ноября утром российские военные преступники нанесли прицельный удар трехтонной авиабомбой по подземной школе, которая служила гуманитарным центром, где местные жители получали помощь. А затем — по спасателям и полицейским, прибывшим на место.

Реклама

Под завалами еще может находиться много людей. При этом террористы постоянно наносят удары по руинам с помощью беспилотников, чтобы помешать поисковым работам.

Анна Ткаченко, начальник отдела по связям с общественностью ГУНП в Запорожской области: «Под завалами могут находиться 34 человека. Спасателям пока неизвестна их судьба. Среди тех, кто уже был доставлен в морг, идентифицированы 15 тел. Россияне мешают и не позволяют беспрепятственно извлекать тела из-под завалов из-за большой плотности FPV-дронов в воздухе и периодических обстрелов Камышевахи. На время аварийно-спасательных работ полицейские прикрывают небо, пытаются сбивать FPV-дроны, которые каждый раз залетают на территорию проведения работ».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Трагедия в Комышувасе! Переговоры в Абу-Даби! Поражение республиканцев в США! | ТСН 9:00, 5 ноября

Новости партнеров