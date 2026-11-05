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Поисковые работы в Камышевахе продолжаются: число погибших резко возросло, под завалами остается много людей — видео
Четвертые сутки поисковых работ в Камышевахе после удара 3-тонной бомбы по подземной школе. Число погибших достигло 40, оккупанты атакуют спасателей с помощью FPV-дронов.
Уже четвертые сутки продолжается поисково-спасательная операция в Камышевахе Запорожской области. На данный момент подтверждена гибель 40 человек. 15 из них удалось опознать. Чтобы установить личности всех жертв, потребуется ДНК-экспертиза, поскольку тела сильно изуродованы.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
2 ноября утром российские военные преступники нанесли прицельный удар трехтонной авиабомбой по подземной школе, которая служила гуманитарным центром, где местные жители получали помощь. А затем — по спасателям и полицейским, прибывшим на место.
Под завалами еще может находиться много людей. При этом террористы постоянно наносят удары по руинам с помощью беспилотников, чтобы помешать поисковым работам.
Анна Ткаченко, начальник отдела по связям с общественностью ГУНП в Запорожской области: «Под завалами могут находиться 34 человека. Спасателям пока неизвестна их судьба. Среди тех, кто уже был доставлен в морг, идентифицированы 15 тел. Россияне мешают и не позволяют беспрепятственно извлекать тела из-под завалов из-за большой плотности FPV-дронов в воздухе и периодических обстрелов Камышевахи. На время аварийно-спасательных работ полицейские прикрывают небо, пытаются сбивать FPV-дроны, которые каждый раз залетают на территорию проведения работ».
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