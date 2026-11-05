ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
657
Время на прочтение
1 мин

Поисковые работы в Камышевахе продолжаются: число погибших резко возросло, под завалами остается много людей — видео

Четвертые сутки поисковых работ в Камышевахе после удара 3-тонной бомбы по подземной школе. Число погибших достигло 40, оккупанты атакуют спасателей с помощью FPV-дронов.

Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Россияне обстреляли укрытие с людьми в Комышувасе

Россияне обстреляли укрытие с людьми в Комышувасе

Уже четвертые сутки продолжается поисково-спасательная операция в Камышевахе Запорожской области. На данный момент подтверждена гибель 40 человек. 15 из них удалось опознать. Чтобы установить личности всех жертв, потребуется ДНК-экспертиза, поскольку тела сильно изуродованы.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

2 ноября утром российские военные преступники нанесли прицельный удар трехтонной авиабомбой по подземной школе, которая служила гуманитарным центром, где местные жители получали помощь. А затем — по спасателям и полицейским, прибывшим на место.

Под завалами еще может находиться много людей. При этом террористы постоянно наносят удары по руинам с помощью беспилотников, чтобы помешать поисковым работам.

Анна Ткаченко, начальник отдела по связям с общественностью ГУНП в Запорожской области: «Под завалами могут находиться 34 человека. Спасателям пока неизвестна их судьба. Среди тех, кто уже был доставлен в морг, идентифицированы 15 тел. Россияне мешают и не позволяют беспрепятственно извлекать тела из-под завалов из-за большой плотности FPV-дронов в воздухе и периодических обстрелов Камышевахи. На время аварийно-спасательных работ полицейские прикрывают небо, пытаются сбивать FPV-дроны, которые каждый раз залетают на территорию проведения работ».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Трагедия в Комышувасе! Переговоры в Абу-Даби! Поражение республиканцев в США! | ТСН 9:00, 5 ноября

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie