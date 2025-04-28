Пока была в церкви, квартиру разбомбило: россияне устроили "ад" жителям Херсона

Последствия атаки по Херсону / © ТСН

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В ведущее воскресенье россияне КАБами атаковали жилые кварталы Херсона. Четверо человек получили ранения — авиационные бомбы летели по многоэтажкам, частным домам, больницам и образовательному заведению Днепровского района.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Светланы Паук.

В херсонской многоэтажке авиабомбой разрушен верхний этаж — на месте одной из квартир — дыра, соседние — почти уничтожены. Женщине в Херсоне жизнь спасло то, что переехала к родственникам, «прилеты» сюда не впервые. Но теперь шокирована, потому что знает, что уже некуда возвращаться.

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«Крестная моя позвонила, говорит — в ваш дом прилетело. Ну, я думала, не в самую мою квартиру. А я пришла и смотрю, что нет квартиры», — говорит она.

А ее пожилая соседка ушла с утра в церковь, вернулась, а дом разбомблен. Заходит в квартиру — а она полууничтожена. Не плачет, потому что самая живая и невредимая. Говорит — в самое опасное для нее время Бог оберег ее в церкви.

Жительница Херсона была в церкви, когда россияне уничтожили ее дом / © ТСН

Женщину эвакуируют, а она занимается собачкой дворовой — есть хочет ему оставить.

В поврежденном доме — у каждого своя история спасения. Другую женщину защитили родные стены.

«Слышу где-то бабахнуло. Затем стекло посыпалось. Я прижалась к стене — меня это спасло. Туда же стекло долетело», — говорит она.

Людей из многоэтажки временно выселяют, аварийная бригада закрывает окна фанерой. Всего после этого авиаудара выбиты сто сорок окон.

Дата публикации 14:15, 28.04.25 Количество просмотров 4 Ушла в церковь, а квартиру разбомбили: россияне ударили КАБами по Херсону в святой день!

После этой атаки значительные повреждения получила городская больница. Четверо херсонцев получили взрывные ранения, двое из них были госпитализированы.

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