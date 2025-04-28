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Пока была в церкви, квартиру разбомбило: россияне устроили "ад" жителям Херсона
Россияне в очередной раз атаковали Херсон КАБами. Что известно о последствиях?
В ведущее воскресенье россияне КАБами атаковали жилые кварталы Херсона. Четверо человек получили ранения — авиационные бомбы летели по многоэтажкам, частным домам, больницам и образовательному заведению Днепровского района.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Светланы Паук.
В херсонской многоэтажке авиабомбой разрушен верхний этаж — на месте одной из квартир — дыра, соседние — почти уничтожены. Женщине в Херсоне жизнь спасло то, что переехала к родственникам, «прилеты» сюда не впервые. Но теперь шокирована, потому что знает, что уже некуда возвращаться.
«Крестная моя позвонила, говорит — в ваш дом прилетело. Ну, я думала, не в самую мою квартиру. А я пришла и смотрю, что нет квартиры», — говорит она.
А ее пожилая соседка ушла с утра в церковь, вернулась, а дом разбомблен. Заходит в квартиру — а она полууничтожена. Не плачет, потому что самая живая и невредимая. Говорит — в самое опасное для нее время Бог оберег ее в церкви.
Женщину эвакуируют, а она занимается собачкой дворовой — есть хочет ему оставить.
В поврежденном доме — у каждого своя история спасения. Другую женщину защитили родные стены.
«Слышу где-то бабахнуло. Затем стекло посыпалось. Я прижалась к стене — меня это спасло. Туда же стекло долетело», — говорит она.
Людей из многоэтажки временно выселяют, аварийная бригада закрывает окна фанерой. Всего после этого авиаудара выбиты сто сорок окон.
После этой атаки значительные повреждения получила городская больница. Четверо херсонцев получили взрывные ранения, двое из них были госпитализированы.
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