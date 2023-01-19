Кто заменит Монастырского: политолог и парламентарий назвали фамилии двух вероятных кандидатов

После трагической гибели в авиакатастрофе главы МВД Дениса Монастырского встал вопрос о том, кто возглавит одно из ключевых силовых ведомств. Напомним, в структуре этого министерства находятся Национальная полиция, госпогранслужба, ГСЧС, Нацгвардия, государственная миграционная служба, главный сервисный центр МВД.

Как стало известно ТСН.ua из источников в Офисе президента, перечень кандидатов на этот пост будет сформирован в ближайшее время.

В свою очередь, наши источники в профильном комитете Верховной Рады склоняются к мнению, что одним из вероятных кандидатов на пост министра может быть Игорь Клименко – глава Нацполиции, на которого временно возложено исполнение обязанностей министра внутренних дел Украины. При этом в Раде подчеркивают, что избрать кандидатов для такого сложного ведомства сейчас проблема из-за того, что министерству внутренних дел подчинен целый пласт правоохранительных органов.

"Считаю, что Клименко выдержит ситуацию на позиции исполняющего обязанности. Что касается министра, то имеет еще и политическое значение, поэтому подождем", — сообщил источник в Раде.

Политолог Владимир Фесенко считает, что кроме кандидатуры Игоря Клименко властями может рассматриваться еще нынешний председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

"Уже есть исполняющий обязанности – Игорь Клименко. Это кандидат номер один, но есть несколько сценариев того, как будет развиваться ситуация. Готовой кандидатуры нет, потому что произошло чрезвычайное и трагическое. Из-за того, что одновременно погибли министр и его первый заместитель, заменить их очень тяжело, — говорит Фесенко. — Президент Зеленский сказал, что это большая потеря для команды. Когда ушел Аваков, была кандидатура Монастырского на замену. Ему доверяли, у него был необходимый опыт. Война подтвердила, что уровень управления министерством был высоким".

Как известно, МВД – сложноструктурированное министерство.

"У каждого подразделения есть свой автономный руководитель: у нацполиции, ГСЧС, нацгвардии и пограничников, – продолжает Фесенко. – Они автономно работают, система работает нормально. Министр всегда был координатором, политическим руководителем, стратегом, координатором с Офисом президента. Вот в чем главная суть работы министра. Кто может быть таким хорошим администратором и политическим координатором? Думаю, что у нынешнего исполняющего обязанности может быть определенный переходный период. Скажу для сравнения: например, Василий Малюк (в.и.о. главы СБУ – Ред.) Он тоже был назначен в ситуации, когда уже было очевидно, что нужно уволить Баканова. В условиях войны он выполняет должным образом свои обязанности, но, я так понимаю, в Офисе (президента – Ред.) решили присмотреться к тому, как он будет работать. Решили не спешить. Как глава СБУ, так и министр — это те фигуры, которые утверждаются Верховной Радой. Я не исключаю сценария, когда Клименко может работать как исполняющий обязанности. Он прошел определенный карьерный рост в национальной полиции. Административные навыки у него есть, но еще раз подчеркиваю, что министр – политическая фигура. МВД – сложное министерство, нужно координировать деятельность нескольких крупных структур. Плюс в условиях войны эти структуры прямо или косвенно связаны с военными задачами. Ответственность очень велика. Глава МВД – это одна из ключевых фигур в Кабмине, правительстве, которая на связи с Офисом президента. Я думаю, что исполняющий обязанности будет проходить проверку на то, насколько он будет хорошим и эффективным координатором".

Кроме того, политолог не исключает, что министром может быть назначен другой руководитель.

"Еще по опыту может рассматриваться руководитель профильного комитета Верховной Рады. Имею в виду Сергея Ионушаса. Говорят, что в свое время он был кандидатом на должность генпрокурора. Но я склоняюсь к тому, что в условиях войны руководителем МВД больше шансов имеет представитель силовых структур" ", – резюмировал Фесенко.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

В Броварах Киевской области утром 18 января произошла авиакатастрофа. Из-за падения вертолета ГСЧС погибли 14 человек, из них один ребенок. Среди жертв — руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

Фото: Наталії Нагорної / Фото: ТСН.ua

Вертолет летел в командировку "в одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия", сообщил во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Начальник управления Национальной полиции в Харьковской области отметил, что должен был встретить вертолет на Харьковщине.

Около 8:30 утра о мощном взрыве в Броварах написали местные жители в Сети. Выяснилось, что вертолет ГСЧС упал в районе детского сада и жилого дома в городе. Там вспыхнул сильный пожар.

Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович: история погибших в результате авиакатастрофы в Броварах

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